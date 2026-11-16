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Ciudad de Guatemala, 16 nov (EFE).- Estados Unidos recomendó este lunes a sus ciudadanos no visitar las provincias guatemaltecas de Zacapa e Izabal, en las que rige desde el sábado un estado de sitio debido a una crisis de violencia en la región, que ha dejado una veintena de muertos desde finales de septiembre pasado.

"La Embajada de los Estados Unidos recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar ambos departamentos. El personal del Gobierno de los Estados Unidos tiene prohibido viajar a Zacapa e Izabal durante el estado de emergencia", señaló la alerta publicada por la delegación diplomática a través de sus canales oficiales.

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Los ciudadanos estadounidenses que residan en Zacapa e Izabal deberán extremar las precauciones y acatar las disposiciones de las autoridades guatemaltecas, agregó la embajada.

El estado de sitio fue decretado por 30 días el sábado por el Gobierno del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, luego de que ataques armados registrados desde finales de septiembre pasado dejaran una veintena de muertos, incluido el diputado Julio César Portillo, acribillado en Zacapa el 6 de noviembre.

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Las autoridades locales y agencias internacionales señalan a estructuras vinculadas al narcotráfico de disputar el control territorial y de las rutas del transporte de drogas en las provincias hoy bajo estado de excepción.

El estado de sitio suspende garantías constitucionales como la libertad de circulación, de reunión y la exigencia de mandamiento judicial para realizar detenciones y allanamientos. EFE