Detenida una mujer por la muerte de su pareja de 22 años en un apartahotel en San Blas (Madrid)

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Un joven de 22 años de origen peruano ha fallecido esta madrugada tras sufrir varias heridas por arma blanca en el tórax y el brazo en un apartahotel en la calle Lola Flores de Madrid, en el barrio de San Blas-Canillejas. Su pareja, una mujer nacida en el año 2002 también procedente de Perú, ha sido detenida en el alojamiento, según informan fuentes policiales.

Según detallan estas mismas fuentes, la Policía Nacional ha recibido una llamada a las 01.25 horas del apartahotel en la que se alertaba de una posible discusión entre dos personas. Así, se desplazó hasta el alojamiento una patrulla de seguridad ciudadana, que encontró al varón de 22 años con una herida "muy profunda", a su pareja y el arma blanca presuntamente utilizada.

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Del mismo modo, el Emergencias SUMMA 112 ha recibido también un aviso a esa misma hora. Sin embargo, cuando los sanitarios han llegado hasta el lugar de los hechos, la víctima se encontraba en parada cardiorespiratoria y los servicios médicos no han podido revertir la situación tras realizar las maniobras RCP.

Hasta el apartahotel se ha desplazado también un psicólogo del Summa 112. Ahora el grupo VI de la brigada provincial de homicidios de la Policía Nacional investiga ahora lo ocurrido.