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MADRID 16 (EUROPA PRESS)

El tamaño medio de los granos de arena en las dunas de la Tierra y Marte revela la velocidad de los vientos que las formaron, según investigadores de la Universidad de Stanford (Estados Unidos).

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Este hallazgo, publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', permite a los científicos utilizar la arena como anemómetro para medir la velocidad del viento en dunas, tanto modernas como antiguas, de todo el sistema solar.

En las últimas décadas, los científicos han descubierto dunas y ondulaciones formadas por el viento en cuerpos celestes como Venus, Marte, Titán (la luna de Saturno) y un cometa que orbita alrededor del Sol. Al observar la forma y los patrones de las dunas, pueden determinar la dirección y la persistencia de los vientos que las formaron. Sin embargo, estimar la velocidad de esos vientos ha resultado hasta ahora un desafío.

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Ahora, este nuevo estudio ha demostrado que las dunas en la Tierra y Marte se forman por vientos que son apenas lo suficientemente rápidos como para mover la arena de esas dunas a lo largo del suelo.

Los investigadores descubrieron que, en ambos planetas, la velocidad del viento que más contribuye a la formación de dunas está determinada en gran medida por el tamaño de los granos de arena. Esto significa que los científicos pueden extrapolar las velocidades del viento que forman las dunas a partir del tamaño medio de los granos, tanto en dunas modernas como en dunas antiguas conservadas en el registro geológico.

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Las dunas son un "excelente registro de lo que sucede en la superficie de un planeta, y en particular de las interacciones entre lo que ocurre en la atmósfera de un planeta y lo que ocurre en la superficie", comenta el autor principal Colin Marvin, quien trabajó en el estudio como estudiante de doctorado en el laboratorio del autor principal Mathieu Lapôtre, profesor asociado de ciencias de la Tierra y planetarias en la Escuela de Sostenibilidad Stanford Doerr.

En 2010, investigadores de la Universidad de Pensilvania (también en Estados Unidos) plantearon la hipótesis de que las dunas eólicas se forman con vientos ligeramente más rápidos que el umbral necesario para el movimiento de la arena. "Desde entonces, nadie ha vuelto a analizar esta idea, a pesar de su gran relevancia, ya que nos revela algo sobre las condiciones ambientales que dieron origen a los campos de dunas que observamos no solo en la Tierra y Marte, sino también en otros cuerpos planetarios", recalca Marvin.

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Para comprobar esta hipótesis, los investigadores de Stanford analizaron 30 años de datos de viento y mediciones del tamaño de los granos de 24 campos de dunas de diferentes formas, tamaños y ubicaciones alrededor del mundo. Con estos datos, calcularon qué velocidad del viento movía más arena a lo largo del tiempo en cada campo. Descubrieron que estos vientos estaban estrechamente relacionados con el tamaño de los granos y que solo superaban ligeramente el umbral de transporte de arena. Finalmente, comprobaron que esta correlación se mantiene en todos los campos de dunas estudiados, desde el Parque Estatal Coral Pink Sand Dunes en Utah hasta las dunas del desierto más antiguo de la Tierra en Namibia.

Posteriormente, los investigadores realizaron el mismo análisis utilizando datos de un campo de dunas en Marte. A pesar de las enormes diferencias en la presión atmosférica, la gravedad y la densidad de los sedimentos entre Marte y la Tierra, surgió una correlación similar.

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Esto sugiere que las dunas eólicas se forman prácticamente de la misma manera en todos los cuerpos planetarios con abundante sedimento suelto y vientos que se vuelven menos frecuentes a medida que se intensifican. También implica que las dunas se formaron de manera similar en el pasado remoto de la Tierra, a pesar de los cambios en las condiciones atmosféricas a lo largo de escalas de tiempo geológicas.

El descubrimiento permitirá a los científicos "reconstruir mejor los vientos y los climas a lo largo del tiempo, tanto en la Tierra como en otros planetas", comenta Lapôtre. "Funciona tanto para dunas modernas como para areniscas de hace tres mil millones de años". Estas reconstrucciones, a su vez, podrían ayudar a los científicos a poner a prueba modelos de la antigua circulación atmosférica en la Tierra y Marte, finaliza Lapôtre.

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