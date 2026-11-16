Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 nov (11.00 GMT)

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Madrid, 16 nov (EFE).-

Phuket (Tailandia).- Once personas han fallecido y varias han resultado heridas tras un incendio en un edificio de uso residencial y comercial de la turística isla de Phuket, según informaron este lunes las autoridades locales, mientras se investigan las causas.

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Antalya (Turquía).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Sara Aagesen, advirtió este lunes que es "más importante que nunca" que la decisión que salga este fin de semana de la COP31 de Antalya (Turquía) acuerde una hoja de ruta para el abandono de los combustibles fósiles.

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Antalya (Turquía).- El balneario turco de Antalya encara su semana decisiva con la presencia de casi 200 negociadores jefe de la Cumbre del Clima (COP31), que consagra su jornada de hoy a la inteligencia artificial (IA) y sus impactos medioambientales y éticos.

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(foto)(vídeo)(informe a cámara)

Manila.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, arribó este lunes a Manila para participar en las cumbres de la ASEAN y de Asia Oriental, en cuyos márgenes está prevista la primera reunión en dos años de los líderes del Quad, foro de seguridad integrado por Estados Unidos, India, Japón y Australia.

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Manila.-Decenas de filipinos se manifestaron este lunes en Manila de cara a la visita del presidente de EE. UU., Donald Trump, a la capital filipina con motivo de la cumbre anual de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

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Tokio.- El producto interior bruto (PIB) de Japón se contrajo a un ritmo del 0,02 % entre julio y septiembre en comparación con el anterior trimestre, principalmente por una bajada del consumo privado, que representa más de la mitad de la economía japonesa.

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Pekín.- El total de las ventas minoristas de bienes y servicios en China creció un 2,5 % interanual durante los diez primeros meses del año, dentro del cual las ventas minoristas de servicios aumentaron un 4,9 % y las de bienes un 0,9 %, según datos oficiales divulgados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

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Singapur.- Vinicius Junior, delantero del Real Madrid y de la selección brasileña de fútbol, reconoció este lunes que su irregular inicio de temporada está relacionado con una preparación física menos exigente durante las vacaciones posteriores al Mundial, admitió que las negociaciones para renovar su contrato y el interés de otros clubes afectaron a su concentración y aseguró que, aunque comete errores, confía en recuperar su mejor nivel cuando lleguen los momentos decisivos del curso.

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alm/EFE

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