Una investigación revela el "papel clave" de la sal en la formación de la Cordillera Ibérica

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Una investigación internacional, liderada por la Universitat de València (UV), demuestra que las antiguas capas de sal del subsuelo condicionaron "de manera decisiva" la formación de la Cordillera Ibérica suroriental. El estudio, publicado en la revista 'Tectonics', explica cómo esta zona experimentó modificaciones geológicas durante millones de años hasta originar las montañas actuales.

La investigación revela que la acción combinada de varias capas profundas de sal y yeso (rocas evaporíticas) condicionó la evolución geológica de la región mucho antes de la formación de las montañas actuales, que se extienden por el sureste de la península, entre València, Castellón, Cuenca y Teruel, según ha informado la institución académica en un comunicado.

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El estudio refleja que la movilidad de estos materiales ya se producía durante el desarrollo de las antiguas cuencas mesozoicas, iniciado hace más de 180 millones de años. Los resultados muestran, así, que la formación de las cordilleras no depende únicamente de las fuerzas que comprimen y elevan las rocas.

El trabajo, dirigido por Adrià Ramos, investigador del Departament de Botànica i Geologia de la UV, expone que la presencia de niveles salinos en el subsuelo es "capaz de modificar profundamente la estructura de las cuencas sedimentarias y de los cinturones montañosos". Según destaca Ramos, "los análisis indican que la movilidad de la sal empezó mucho antes que la formación de la cordillera".

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En este sentido, el personal investigador resalta que, a varios kilómetros de profundidad, la sal tiene la capacidad de deformarse y fluir lentamente bajo la presión de las rocas que la recubren. Asimismo, los hallazgos demuestran que en la configuración del terreno, tal y como hoy, se conoce participaron dos conjuntos de capas de rocas originadas durante el periodo Triásico, conocidas como Muschelkalk medio y Keuper.

Posteriormente, los movimientos de las placas tectónicas modificaron estas estructuras y contribuyeron a dar forma a la cordillera actual.

RECONSTRUCCIÓN DE LA EVOLUCIÓN

La investigación muestra también que dos grandes sistemas de fallas profundas, -Herbés-Cameros y Penyagolosa-Columbretes-, condicionaron qué zonas del relieve se deformaron más. Para reconstruir esta evolución, el equipo ha combinado diferentes fuentes de información geológica, como por ejemplo cartografía, datos de sondeos y cortes geológicos balanceados, con modelos informáticos que simulan cómo se deforman las rocas durante el movimiento de las fallas, y que han permitido reconstruir la estructura profunda y la evolución tectónica de la región.

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Los resultados contribuyen a comprender mejor de qué modo interactúan las rocas evaporitas y los movimientos tectónicos en la formación de las cordilleras. "La investigación también muestra cómo estructuras originadas hace millones de años pueden continuar condicionando la deformación posterior de la corteza terrestre", ha apuntado Ramos.

Además, "aportan información geológica de interés para futuras investigaciones sobre el posible uso de las formaciones salinas para el almacenamiento subterráneo de hidrógeno", ha añadido. En el trabajo han colaborado especialistas del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), Lithologic (Países Bajos) y la Universidad Rey Juan Carlos.

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La investigación se ha desarrollado en el marco de los proyectos Ciapos, financiado por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo Plus, y H2RISE, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación y con fondos Feder.