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Moscú, 16 nov (EFE).- El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó este lunes del derribo por las defensas antiaéreas rusas de 82 drones ucranianos que se dirigían a la capital rusa durante las últimas cuatro horas.

Según el regidor capitalino, los especialistas de servicios de emergencias trabajan en los lugares de la caída de los fragmentos de aparatos destruidos.

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La situación llevó al cierre de tres aeropuertos capitalinos, que reanudaron sus operaciones en menos de media hora, según las agencias rusas.

Previamente, Sobianin informó que entre la tarde del domingo y la mañana del lunes fueron lanzados cerca de 600 drones contra la región de la capital rusa, la mayoría de los cuales quedaron neutralizados antes de acercarse a Moscú.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron en la noche del domingo al lunes 1.336 drones enemigos en uno de los mayores ataques ucranianos de toda la guerra contra territorio del país vecino, según informó el lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.EFE

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