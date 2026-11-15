India ordena cerrar 191 industrias contaminantes y amenaza con sanciones por el aire

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Nueva Delhi, 15 nov (EFE).- El Gobierno de la India ordenó la clausura inmediata de 191 establecimientos industriales contaminantes en la región de Nueva Delhi y amenazó con emprender acciones penales contra funcionarios que incumplan las medidas de control de emisiones, ante la persistencia de la crisis ambiental.

La decisión fue anunciada por el ministro federal de Medio Ambiente, Bhupender Yadav, durante una reunión con representantes de Delhi y los estados vecinos de Haryana, Uttar Pradesh y Rajastán, según informó el Ejecutivo.

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La Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB) recibió instrucciones de precintar las 191 instalaciones, que habían incumplido reiteradamente las órdenes de instalar dispositivos de control de emisiones y ni siquiera habían iniciado su adquisición, pese a los requerimientos oficiales.

El ministro también advirtió que se iniciarán procesos penales contra los funcionarios de transporte responsables de instalar sistemas automáticos de reconocimiento de matrículas que no cumplan esa obligación antes del 30 de noviembre, utilizados para detectar vehículos antiguos y contaminantes.

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Las autoridades de Haryana, Uttar Pradesh y Rajastán deberán además designar funcionarios de alto rango para supervisar directamente la aplicación de las restricciones en 15 ciudades de la región metropolitana, mediante inspecciones de campo e informes semanales a la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM).

La ofensiva administrativa se produce mientras Nueva Delhi mantiene activa desde el 6 de noviembre la tercera fase de su Plan de Respuesta Graduada (GRAP III), que restringe las actividades de construcción que generan polvo y la circulación de determinados vehículos contaminantes.

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Este domingo, el índice oficial de calidad del aire se situaba alrededor de los 350 puntos, dentro de la categoría "muy mala", aunque varias estaciones de vigilancia registraron valores superiores a 400, correspondientes al nivel "grave".

Entre ellas, el Instituto Indio de Tecnología (IIT) de Delhi registró 426 puntos a primera hora de la mañana, frente a los 353 del promedio de la ciudad a las 6:00 hora local (00:30 GMT). EFE