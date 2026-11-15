Irán reivindica ataque con drones contra un radar estadounidense en una base de Baréin

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Redacción internacional, 15 nov (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó este domingo un ataque con seis drones contra un radar de una instalación de defensa estadounidense, ubicada en la base de helicópteros de Al-Riffa, en Baréin.

"El impacto preciso y certero de estos drones se escuchó en diversas zonas de Baréin, lo que demuestra una vez más las capacidades operativas de la Guardia Revolucionaria", señaló el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Fars.

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En el mensaje aseguraron que el ataque formó parte de una segunda oleada de respuesta "decidida y contundente" contra la que consideran como "flagrante agresión" de Estados Unidos.

Además de reivindicar la ofensiva, calificaron de "fracaso" el programa de escolta de barcos de Estados Unidos a través del estrecho de Ormuz, el cual declararon como "cerrado".

Antes del comunicado sobre el ataque de este domingo, el Ministerio del Interior de Baréin había enviado dos mensajes de alerta sobre "una posible amenaza".

"El Ministerio del Interior insta a los ciudadanos y residentes a mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales para proteger la seguridad pública", escribió la cartera de Interior bareiní en la red social X.

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El viernes la Guardia Revolucionaria ya había reivindicado otro ataque y destrucción de un radar de alerta temprana estadounidense en Baréin.

Irán ha atacado numerosas bases estadounidenses en países de Oriente Medio como Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, entre otros, durante los más de ocho meses de la guerra, que está en un punto muerto, sin grandes operaciones militares ni avances en las negociaciones de paz.

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Según medios como el estadounidense The New York Times, la República Islámica provocó graves daños en algunas de esas bases, gracias a su potente programa de misiles balísticos, con proyectiles como los Jorramshahr, Seyil y Qadr, con un alcance de 2.000 kilómetros, o el hipersónico Fattah, además de drones suicidas. EFE