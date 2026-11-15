El papa León XIV afronta el día más exigente de su viaje: 4 ciudades, 3 vuelos y 4 actos

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Lima, 15 nov (EFE).- El papa León XIV afronta este domingo la jornada más exigente de su gira por América Latina, en la que en un solo día estará en cuatro ciudades de Perú, al desayunar en Chiclayo, liderar dos actos en la mañana en Cusco, protagonizar otras dos actividades en Pucallpa por la tarde y finalmente llegar a Lima para cenar y dormir.

La agenda del pontífice para este domingo implica tres vuelos internos y cambios drásticos de condiciones climáticas, pues en Cusco, la antigua capital del imperio incaico, ubicada en el sur de los Andes peruanos, estará 3.400 metros sobre el nivel del mar, mientras que en la amazónica Pucallpa la temperatura puede acercarse a los 35 grados centígrados.

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El Santo Padre iniciará el día en Chiclayo, la ciudad donde sirvió de obispo durante ocho años (2015-2023), y en la que en los dos últimos días ha tenido un emotivo reencuentro con su antigua diócesis, con masivos actos tanto en la ciudad como en las poblaciones rurales de los Andes.

A las 7:50 hora local (12:50 GMT) está programado que parta desde Chiclayo el avión que lo llevará a Cusco, en un vuelo de unas dos horas de duración.

Al llegar a Cusco hará un recorrido en 'papamóvil' hasta llegar a la fortaleza inca de Sacsayhuamán, ubicada en la parte alta de la ciudad, donde encabezará a las 10:30 (15:30 GMT) un Encuentro con los Fieles y Representantes de la Piedad Popular.

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Acto seguido, a las 11:45 (18:45 GMT), el Santo Padre bajará a la plaza mayor de Cusco, donde se encuentra la catedral y la basílica de la ciudad, para rezar desde el centro de la capital de los incas el ángelus que tradicionalmente realiza desde la Plaza de San Pedro, del Vaticano. Ahí mismo entregará un sudario al Señor de los Temblores, el patrón de la ciudad.

Rápidamente, el papa volverá al aeropuerto para emprender a las 13:05 (18:05 GMT) un vuelo a Pucallpa, de una media hora de duración, donde aprovechará para comer a bordo del avión.

En la calurosa Pucallpa mantendrá a las 15:00 (20:00 GMT) un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, para seguidamente visitar la catedral.

Luego, como cuarto y ultimo acto del día, León XIV oficiará a las 16:45 (21:45 GMT) una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, la región que tiene como capital a Pucallpa, y que le convertirá en el primer pontífice en impartir una homilía en la Amazonía peruana.

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Al terminar la liturgia, nuevamente abordará el avión papal que lo lleva en su gira a Perú para retornar a las 20:20 (1:20 GMT) a la capital Lima, donde inició esta visita apostólica el pasado miércoles y donde la terminará el lunes con una multitudinaria misa, antes de emprender el regreso ese mismo día a Roma.

León XIV se encuentra del 11 al 16 de noviembre en Perú, última parada de su primera gira a América Latina, tras haber visitado previamente Uruguay y Argentina, y la etapa más larga del viaje con un total de seis días.

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La visita del papa a Perú supone su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo. EFE