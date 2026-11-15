La bailarina Viengsay Valdés ve la escuela cubana de ballet "cada vez más fuerte"

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La Habana, 15 nov (EFE).- La bailarina y directora general del Ballet Nacional de Cuba (BNC), Viengsay Valdés, declaró este domingo que tiene la "percepción" de que la escuela cubana de ballet "es cada vez más fuerte" y resaltó la "admiración" de otras instituciones hacia su metodología.

"Hay que seguir mostrándola al mundo para continúe siendo valorada entre las mejores", señaló Valdés -con respecto a la metodología del BNC-, tras participar como jurado en el Festival Concurso Panruso Joven Coreógrafo, en San Petersburgo (Rusia), en declaraciones referidas en una nota de prensa del Ballet divulgada en La Habana.

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Valdés destacó "el nivel muy alto" de las coreografías presentadas en el certamen, y valoró que "hay mucho potencial" en el cual "la plasticidad, la calidad del movimiento y originalidad" fueron "cualidades esenciales" tomadas en cuenta por el jurado.

"Ha sido una gran experiencia plena de aprendizaje y proyección hacia el futuro", subrayó la directora.

Durante el certamen, la bailarina cubana impartió dos clases magistrales a las que asistieron alumnos de todos los niveles de la Academia Boris Eifman, maestros e invitados al Festival.

Sobre la acogida, Valdés explicó que la metodología cubana supuso para ellos "una forma diferente de entrenar", pero consideró que les resultó "muy interesante" el orden de los ejercicios durante la barra, así como y "la forma de combinarlos en centro y saltos".

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La directora del BNC también resaltó los elogios que recibieron los jóvenes bailarines cubanos invitados, Greisell Lastre y Joan Manuel, quienes fueron "muy aplaudidos" tras interpretar la obra Psámate, de la coreógrafa cubana Ely Regina, al cierre de la primera parte del programa de la Gala del Festival.

Durante el evento, Valdés también participó en un encuentro presidido por Boris Eifman, uno de los más reconocidos coreógrafos contemporáneos de Rusia y principal inspirador del Festival, con directores artísticos de academias e instituciones de danza de otras ciudades.

Esta visita a San Petersburgo tiene como antecedente las actuaciones de la compañía cubana en el Teatro Mariinski de esa ciudad, donde presentó Giselle, en la versión coreográfica de la legendaria bailarina de la isla Alicia Alonso (1920-2019), pieza de su repertorio con la que recorrió otros escenarios de Rusia durante la gira realizada en septiembre y octubre pasados.

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El BNC es la agrupación de danza clásica más importante de Cuba que tuvo a Alicia Alonso -como su directora, primera figura y fundadora- junto a los hermanos Alberto y Fernando Alonso.

En 2018, el BNC fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por ser "máxima expresión de la escuela cubana de ballet", condición extendida al repertorio de la compañía, su archivo de imágenes, los objetos y documentos relacionados con ella. EFE

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