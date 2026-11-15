El rey Felipe VI y la infanta Sofía, arropan a la selección española frente a Inglaterra

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El rey Felipe VI y la infanta Sofía han vuelto a compartir una jornada de lo más especial disfrutando de una de sus grandes aficiones en común: el fútbol. Padre e hija han acudido este domingo al estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid para presenciar el encuentro entre España e Inglaterra, correspondiente a la UEFA Nations League.

Muy pendientes de todo lo que sucedía sobre el terreno de juego, ambos han seguido el partido desde el palco, donde han demostrado una vez más su apoyo a la selección española en una cita deportiva de gran expectación. Una aparición con la que el monarca y su hija menor han vuelto a dejar patente la complicidad que mantienen y lo mucho que disfrutan compartiendo planes juntos.

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Para la ocasión, Felipe VI ha apostado por una imagen elegante, mientras que la infanta Sofía ha incorporado un guiño a los colores de la Roja, mostrando así su apoyo al combinado nacional.

No es la primera vez que ambos comparten un plan futbolístico. De hecho, ya disfrutaron juntos de la final de la Eurocopa de 2024, en la que España se enfrentó precisamente a Inglaterra y terminó conquistando el título europeo.

Una nueva aparición pública de padre e hija que vuelve a poner de manifiesto su estrecha relación y su respaldo al deporte español.