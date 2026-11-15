Domingo, 15 de noviembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

PAPA PERÚ

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Cusco.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV comienza el penúltimo día de su visita a Perú con un encuentro con fieles en la fortaleza inca de Sacsayhuamán, de Cusco, la antigua capital del imperio incaico.

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- El papa León XIV cambia la Plaza de San Pedro por la plaza mayor de Cusco, la antigua capital del imperio incaico, para realizar el tradicional rezo del ángelus, durante el penúltimo día de su visita oficial a Perú, el país con el que más se identifica tras haber vivido más de veinte años en él y adoptar la nacionalidad peruana. (Texto) (Foto) (Video)

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- León XIV mantiene un encuentro a orillas de la laguna de Yarinacocha con representantes de pueblos indígenas de la región amazónica peruana. (Texto) (Foto) (Video)

- León XIV oficia una misa en la ciudad amazónica de Pucallpa. (Texto) (Foto) (Video)

ASEAN CUMBRE

Manila.- Los presidentes y primeros ministros de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus principales socios, como EE.UU., China o la Unión Europea, inician su cumbre anual, este año en Filipinas, con los efectos económicos derivados de la guerra de Irán entre los asuntos de fondo y la asistencia prevista de una veintena de líderes, entre ellos Donald Trump.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis - Ucrania intensifica una vez más sus ataques contra la infraestructura petrolera rusa para reducir la producción y cambiar el equilibrio de fuerzas tras la reanudación de las conversaciones de paz trilaterales. Por Rostyslav Averchuk.

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GUATEMALA NOBEL

Ciudad de Guatemala - Los restos del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias reciben sepultura en el Centro Cultural que lleva su nombre en la capital guatemalteca, ceremonia que marca el cierre de los homenajes de Estado tras su repatriación desde París (Francia) al país centroamericano.

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ADEMÁS

IRÁN GUERRA | Teherán - Los llamamientos a revisar la doctrina nuclear de Irán y abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) para desarrollar armamento atómico han cobrado fuerza en las últimas semanas, hasta el punto de que la Asamblea de Expertos del Liderazgo ha pedido estudiar la retirada del pacto y reforzar la capacidad de disuasión del país tras casi nueve meses de guerra. (Texto) (Foto)

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FRANCIA ELECCIONES | París - Los dos candidatos que encabezan las encuestas al Elíseo, el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, y la jefa de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, la gran favorita, se presentan a las elecciones de abril-mayo próximo con programas económicos abiertamente antieuropeos. (Texto)

OIT ELECCIÓN | Ginebra - Este lunes la Organización Internacional del Trabajo (OIT) designa a su director general para 2027-2032, con dos aspirantes en liza: la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el togolés Gilbert Houngbo, quien aspira a ser reelegido y parte como favorito. (Previa) (Texto)

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COLOMBIA PRESIDENTE | Bogotá - La progresiva radicalización, la inestabilidad y el personalismo están caracterizando la presidencia de Abelardo de la Espriella, que marca este domingo cien días centrada en las políticas de seguridad y los recortes fiscales. (Texto) (Foto)

ÓSCAR | Los Ángeles - La actriz estadounidense Glenn Close, el director británico Ridley Scott y el animador Floyd Norman recibirán un Óscar honorífico en la gala de los Governors Awards (Premios de los Gobernadores), que se celebra este domingo en el Ray Dolby Ballroom del Ovation Hollywood, en Los Ángeles.

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NUESTROS TEMAS

EEUU ABUSOS| Los Ángeles - “Lo peor fue el daño que les hicieron a los niños”. Así resume a EFE el periodista mexicoestadounidense Isaías Alvarado los abusos denunciados en la iglesia La Luz del Mundo, presente en casi sesenta países y su líder, Naasón Joaquín García, un caso que investigó durante siete años y recoge en su libro ‘Lobos con piel de oveja’. (Texto) (Foto)

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ESPECIALES

Con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen (China), la Agencia EFE está enviando una serie previa desde el sábado con la guía APEC CUMBRE.

AGENDA INFORMATIVA

América

PAPA PERÚ - Chiclayo (Perú) - El papa León XIV se despide de Chiclayo, la ciudad peruana en la que sirvió como obispo y en la que tuvo un emocionante y multitudinario reencuentro durante dos días, para afrontar el día más exigente en su gira, donde visitará la ciudad surandina de Cusco y la amazónica Pucallpa, para posteriormente llegar a dormir a la capital Lima. (Texto) (Foto) (Video)

PAPA PERÚ (Crónica) - Lima - Miles de personas comienzan a llegar a la Base Aérea de Las Palmas para pasar la noche al raso en ese recinto, a la espera de la masiva misa que oficiará el lunes el papa León XIV, el acto con el que se despedirá de Perú, su país adoptivo, y concluirá su primera gira por América Latina, en la que también visitó Uruguay y Argentina. (Texto) (Foto) (Video) (Directo)

PARAGUAY CRISIS (Claves) - Asunción - El Banco Central del Paraguay (BCP) ha pagado a los clientes del intervenido Ueno bank los fondos amparados por la garantía del Estado, y ahora deberá avanzar en la identificación de los activos disponibles para honrar los millonarios recursos depósitos en sus arcas, entre ellos fondos de jubilaciones. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO APEC - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, partirá este domingo por la noche rumbo a China para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en un viaje de casi cinco días que pondrá nuevamente a prueba su decisión de utilizar vuelos comerciales, bajo una política de austeridad que complica la logística de sus desplazamientos internacionales. (Texto) (Foto)

Caracas.- VENEZUELA DIÁLOGO.- Continúa la cuarta ronda de diálogo entre el chavismo y la oposición en el marco del plan de transición que impulsa Estados Unidos en Venezuela. (Texto)

Asunción.- PARAGUAY BODA.- Unas mil parejas paraguayas contraen matrimonio civil en una boda comunitaria, como parte de la campaña gubernamental 'Paraguay se casa 2026'. Polideportivo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) (Texto) (Foto) (Video)

Los Ángeles.- GRAMMY.- Taylor Swift y Madonna regresan con fuerza a las nominaciones de los Grammy, los premios más importantes de la industria musical global, en los que la española Rosalía medirá su arrollador impulso internacional tras hacer historia en los recientes Latin Grammy como la más galardonada. (Texto) (Foto)

00:00 GMT.- Miami.- VENEZUELA TERREMOTO.- Los Navegantes del Magallanes y los Tiburones de La Guaira se enfrentan en el loanDepot park de Miami en una nueva edición del Choque de Gigantes de béisbol, que destinará una parte de los ingresos a los damnificados por los terremotos del pasado junio

00:00 GMT.- San Salvador.- EL SALVADOR JESUITAS.- Conmemoran este sábado el 37 aniversario de la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos de origen español y un salvadoreño, junto a dos mujeres salvadoreñas, perpetrada el 16 de noviembre de 1989 por un comando militar salvadoreño en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA). (Texto) (Foto) (Video)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU LIBROS.- La Feria del Libro de Miami arranca este domingo su 43ª edición con casi quinientos autores de todo el mundo y un evento protagonizado por el actor Tony Shalhoub -ganador de los premios Emmy, Tony y Globo de Oro-, que abrirá el apetito a ocho días de actividades culturales en el corazón de la ciudad. (Texto) (Foto)

16:30 GMT.- Cusco.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV comienza el penúltimo día de su visita a Perú con un encuentro con fieles en la fortaleza inca de Sacsayhuamán, de Cusco, la antigua capital del imperio incaico. Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán. (Texto) (Foto) (Video)

16:45 GMT.- Cusco.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV cambia la Plaza de San Pedro por la plaza mayor de Cusco, la antigua capital del imperio incaico, para realizar el tradicional rezo del ángelus. (Texto) (Foto) (Video)

20:00 GMT.- Pucallpa.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV mantiene un encuentro a orillas de la laguna de Yarinacocha con representantes de pueblos indígenas de la Amazonia en el penúltimo día de su visita oficial a Perú, el país con el que más se identifica tras haber vivido más de veinte años en él y adoptar la nacionalidad peruana. Laguna de Yarinacocha. (Texto) (Foto) (Video)

20:45 GMT.- Pucallpa.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV oficia una misa en la ciudad amazónica de Pucallpa, en el penúltimo día de su visita oficial a Perú, el país con el que más se identifica tras haber vivido más de 20 años en él y adoptar la nacionalidad peruana. Villa Deportiva Regional de Ucayali (Texto) (Foto) (Video)

Europa

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania intensifica una vez más sus ataques contra la infraestuctura petrolera rusa para reducir la producción y cambiar el equilibrio de fuerzas tras la reanudación de las conversaciones de paz trilaterales. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

10:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA AUSTRIA.- El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, pronuncia un discurso en el acto central del día de homenaje a los caídos en conflictos armados, en el que participará también el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.

Liubliana.- ESLOVENIA ELECCIONES.- Eslovenia celebra elecciones municipales.

Praga.- REPÚBLICA CHECA MEDIOS.- La ONG "Un millón de momentos para la democracia" ha convocado para hoy una protesta en Praga en contra del plan del Gobierno para cambiar la financiación de la radio y televisión públicas, lo que podría socavar la independencia de esos medios de comunicación. (Texto) (Foto) (Video)

Ginebra.- OIT ELECCIÓN.- Este lunes 16 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) designa a su director general para 2027-2032, con dos aspirantes en liza: la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el togolés Gilbert Houngbo. (Texto)

Antalya.- TURQUÍA COP31.- El balneario turco de Antalya acoge la COP31, la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Texto)

18:00 GMT.- Madrid.- RAE INGRESO.- El escritor y ganador del Premio Cervantes 2017 Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942) ingresa este domingo como académico de la RAE con un discurso titulado 'Un novelista ecuménico' y ocupará la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. (Texto) (Foto)

O. Medio y África

Praia - CABO VERDE ELECCIONES - Cabo Verde celebra elecciones presidenciales tras la victoria de la oposición en las legislativas del pasado mayo en el país, considerado uno de los bastiones democráticos más estables de África occidental. (Texto)

Kinsasa -RD.CONGO ÉBOLA - Se cumplen seis meses desde la declaración el pasado 15 de mayo del actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), el decimoséptimo de la historia del país y el segundo más mortífero a nivel global registrado hasta ahora. (Texto)

Asia

Hanói.- VIETNAM CHILE.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, comienza una visita oficial en Vietnam, donde se reunirá con el secretario general del Partido Comunista vietnamita y máximo líder del país, To Lam.

Tokio.- JAPÓN MÉXICO.- El secretario de Exteriores mexicano, Roberto Velasco, concluye su visita de tres días a Japón para reunirse con su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, y reforzar la relación bilateral.

Manila.- ASEAN CUMBRE.- Los presidentes y primeros ministros de los países que componen la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus principales socios, como Estados Unidos, China o la Unión Europea, inician su cumbre anual, que este año organiza Filipinas, con los efectos económicos derivados de la guerra fe Irán entre los asuntos de fondo y la asistencia prevista de una veintena de líderes, entre ellos Donald Trump. (Texto) (Foto) (Video)

Redacción EFE Internacional

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