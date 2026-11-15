Díaz-Canel agradece a los obispos católicos de EEUU su labor al "facilitar la ayuda humanitaria" en la isla

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se ha reunido este sábado con una delegación de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, a los que ha agradecido su labor al "facilitar la ayuda humanitaria" que llega a la isla y con los que ha conversado sobre "la realidad nacional de ambos países".

"Recibí una delegación de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (...) Dialogamos sobre la realidad nacional de ambos países y el escenario internacional. Agradecí el papel de la Iglesia y de sus organizaciones para facilitar la ayuda humanitaria que llega a Cuba, procedente de varios países", ha señalado el mandatario cubano en una publicación en sus redes sociales.

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Desde el pasado mes de julio, cuando llegó a la isla el primer cargamento humanitario procedente de Washington, se han sucedido otros envíos hacia La Habana, una asistencia a la que el Gobierno cubano no se opone, aunque contrapone al "castigo colectivo" que, según el presidente Díaz-Canel, impone Estados Unidos con sus sanciones económicas.

Esta reunión se produce en un momento en el que el Gobierno cubano reclama al Gobierno de Estados Unidos que levante el bloqueo económico impuesto a la isla y ponga fin a las medidas que considera constituyen un "castigo colectivo" contra la población cubana, al tiempo que advierte de que el país responderá ante cualquier intento de agresión militar extranjera.

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El mandatario ha denunciado que durante las últimas semanas se han sucedido declaraciones de representantes políticos de la Administración estadounidense que, a su juicio, no han hecho sino alentar y reafirmar las intenciones de una posible intervención militar en el territorio cubano. En este contexto, ha insistido en que Washington debe acabar con lo que ha tildado de "agresión genocida" contra la población de la isla.