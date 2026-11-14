Rusia anuncia la toma de otra localidad en la región ucraniana de Zaporiyia

Guardar

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este sábado que sus fuerzas militares han tomado el control de la localidad de Tersianka, en la región ucraniana de Zaporiyia, tras una operación encabezada por unidades del Ejército ruso desplegadas en los frentes del este y sur de Ucrania.

"Las unidades del grupo de fuerzas Vostok penetraron profundamente en las defensas enemigas y, como resultado de operaciones activas, liberaron la aldea de Tersianka", ha señalado el Ministerio en un comunicado.

PUBLICIDAD

Según Moscú, durante las operaciones también han sido atacados efectivos y equipamiento de brigadas de asalto mecanizadas y aerotransportadas, así como de un regimiento de asalto del Ejército ucraniano en Podgavrilovka, en la región de Dnipropetrovsk, y en Novorosivka y Odarovka, en Zaporiyia.

La cartera de Defensa ha sostenido que la toma de Tersianka ha permitido al grupo Vostok ampliar el territorio bajo su control y establecer nuevas posiciones, creando "las condiciones para el avance posterior de las unidades del grupo".

La operación de asalto ha sido ejecutada, según la la agencia de noticias rusa Interfax, por efectivos de la 36ª Brigada de Fusileros Motorizados, integrada en el 29º Ejército de Armas Combinadas del grupo de fuerzas Vostok.