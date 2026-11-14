Agencias

Rusia anuncia la toma de otra localidad en la región ucraniana de Zaporiyia

Imagen SIFVPH53CZA6FAAVAOJN3XAAUU
Guardar

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este sábado que sus fuerzas militares han tomado el control de la localidad de Tersianka, en la región ucraniana de Zaporiyia, tras una operación encabezada por unidades del Ejército ruso desplegadas en los frentes del este y sur de Ucrania.

"Las unidades del grupo de fuerzas Vostok penetraron profundamente en las defensas enemigas y, como resultado de operaciones activas, liberaron la aldea de Tersianka", ha señalado el Ministerio en un comunicado.

PUBLICIDAD

Según Moscú, durante las operaciones también han sido atacados efectivos y equipamiento de brigadas de asalto mecanizadas y aerotransportadas, así como de un regimiento de asalto del Ejército ucraniano en Podgavrilovka, en la región de Dnipropetrovsk, y en Novorosivka y Odarovka, en Zaporiyia.

La cartera de Defensa ha sostenido que la toma de Tersianka ha permitido al grupo Vostok ampliar el territorio bajo su control y establecer nuevas posiciones, creando "las condiciones para el avance posterior de las unidades del grupo".

La operación de asalto ha sido ejecutada, según la la agencia de noticias rusa Interfax, por efectivos de la 36ª Brigada de Fusileros Motorizados, integrada en el 29º Ejército de Armas Combinadas del grupo de fuerzas Vostok.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ElPozo Murcia Costa Cálida y AMIX se unen esta temporada para impulsar el rendimiento deportivo

ElPozo Murcia Costa Cálida y AMIX se unen esta temporada para impulsar el rendimiento deportivo

El rey Carlos III cumple 78 años y elige junto a Elton John sus 14 mejores canciones

Infobae

Ejecutadas en Arabia Saudí dos personas por "delitos de terrorismo"

Ejecutadas en Arabia Saudí dos personas por "delitos de terrorismo"

La desnutrición infantil, una batalla diaria en Somalia que puede arreciar por el Niño

Infobae

Aday Mara cae como titular ante los Clippers

Aday Mara cae como titular ante los Clippers