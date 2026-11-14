Cuatro vuelos cancelados en Madrid y Barcelona por el parón aéreo en EEUU

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Cuatro vuelos han sido cancelados este sábado por la mañana en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat como consecuencia de la suspensión de los despegues en Estados Unidos durante aproximadamente cuatro horas por un fallo en los sistemas de telecomunicaciones del control del tráfico aéreo.

La incidencia, que ya ha sido resuelta tras la reapertura del espacio aéreo estadounidense, ha afectado a vuelos de Delta, Iberia y United Airlines, según ha informado Aena a Europa Press.

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En concreto, el gestor aeeoporturario ha confirmado cancelaciones de vuelos en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. En Madrid, se ha visto afectada una salida de Delta con destino a Atlanta, prevista para las 12.20 horas, y una llegada de Iberia procedente de Chicago, programada para las 8.45 horas.

En Barcelona, Aena ha confirmado la cancelación de un vuelo de United Airlines procedente de Chicago, cuya llegada estaba prevista para las 12.15 horas, así como de su correspondiente vuelo de salida.

El gestor aeroportuario ha recomendado a los viajes que tengan previsto volar desde/hacia Estados Unidos comprobar el estado de su vuelo con su compañía aérea.

Por su parte, Iberia ha asegurado que ha operado todos los despegues y aterrizajes que tenía programados, excepto el previsto desde Chicago a Madrid, correspondiente al IBE 0342, tal y como apuntaba también Aena, cuya operación prevé recuperar a lo largo de este sábado.

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La compañía ha señalado que sus vuelos pudieron despegar y aterrizar pese a la incidencia en Estados Unidos y que el impacto se concentró principalmente en las operaciones domésticas del país.

Air Europa, por su parte, ha comunicado que la incidencia no ha afectado a sus rutas y que no ha tenido que cancelar ninguno de sus vuelos.

EEUU REABRE SU ESPACIO AÉREO

Las aerolíneas han recuperado la normalidad en sus operaciones tras la suspensión de los despegues en Estados Unidos, según comunicó la Administración Federal de Aviación (FAA), una incidencia que ha provocado cancelaciones en conexiones España.

La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense levantó este sábado la orden de suspensión después de cuatro horas de paralización, que provocaron miles de retrasos y cancelaciones en el país. Las autoridades confirmaron que los centros de control y las torres de tráfico aéreo volvían a estar operativos.

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El incidente se produjo por una sobrecarga de datos en los antiguos sistemas de telecomunicaciones utilizados por los servicios de control aéreo, que obligó a suspender los despegues como medida de precaución.

Según explicó el secretario de Transportes estadounidense, Sean Duffy, los aterrizajes no se vieron afectados y los aviones que ya estaban en el aire pudieron tomar tierra de forma segura.

EEUU DESCARTA INDICIOS DE CIBERATAQUE

El secretario de Transportes estadounidense ha atribuido el fallo a la antigüedad de la infraestructura tecnológica y ha reclamado al Congreso 50.000 millones de dólares para completar su renovación. Duffy ha explicado que los enrutadores de telecomunicaciones más antiguos sufrieron una sobrecarga de datos, lo que generó inconsistencias técnicas y obligó a la FAA a suspender los despegues.

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Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha descartado que existan indicios de un posible ciberataque o de actividad sospechosa, aunque ha precisado que la investigación continúa abierta para esclarecer las causas del incidente.

Las autoridades estadounidenses han asegurado que la seguridad de los pasajeros no estuvo comprometida durante la incidencia y han señalado que más de 3.500 aviones se encontraban en vuelo cuando se emitió la orden de suspensión.