Fijados los servicios mínimos del 72% en el AVE y del 75% en Cercanías para la huelga del día 17 en Renfe

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ahora dirigue Carlos Cuerpo, ha establecido los servicios mínimos para la huelga convocada en el Grupo Renfe para el próximo martes, 17 de noviembre, en toda España, que oscilarán entre el 50% y el 75% en Cercanías, en función de las franjas horarias, y que alcanzarán el 72% en los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia.

En concreto, Renfe informa en una nota de prensa de que los servicios mínimos en Cercanías serán del 75% en las horas punta, comprendidas entre las 06.00 y las 09.00 horas, las 13.30 y las 15.30 horas y las 18.30 y las 20.30 horas. Durante el resto de la jornada, circulará el 50% de los trenes habituales.

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En cuanto a los servicios de Media Distancia, el porcentaje de trenes garantizados se sitúa en una media del 65%, mientras que en Alta Velocidad y Larga Distancia será del 72% de los servicios habituales. En el transporte de mercancías, de su lado, se han establecido unos servicios mínimos del 26% de la programación prevista.

Renfe lamenta de antemano los perjuicios que pueda ocasionar a los viajeros esta huelga, convocada por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), CCOO, UGT, el Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (ALFERRO).

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