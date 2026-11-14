El sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca se enfrenta a un cargo de terrorismo

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Las autoridades judiciales de Estados Unidos han imputado este viernes con un nuevo cargo por terrorismo durante el juicio a Cole Thomas Allen, el hombre detenido por el tiroteo durante la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca celebrada a finales de abril, quien se podría enfrentar a cadena perpetua.

Allen, quien ya enfrentaba cargos por intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros tres delitos, ha sido imputado con un cargo adicional de terrorismo tras una acusación formal modificada, enfrentándose ahora a un total de cinco cargos, según ha anunciado la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

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Por el momento, las autoridades estadounidenses no han ofrecido mayores detalles sobre el nuevo cargo, según ha podido saber la cadena de televisión norteamericana ABC News.

Allen, un profesor californiano de 31 años, se declaró inocente en mayo de todos los cargos ante un tribunal federal de la capital estadounidense. Además del intento de magnicidio, ha sido acusado formalmente del transporte de armas entre estados, el uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento y de agredir a un agente del Servicio Secreto con un arma mortal.

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El sospechoso, que se enfrenta a una pena de cadena perpetua si es declarado culpable, estaba fuertemente armada cuando fue hallado por las fuerzas de seguridad tras el tiroteo del pasado 25 de abril que obligó a evacuar al mandatario.

En particular, llevaba una escopeta de bombeo del calibre 12, una pistola semiautomática del calibre 38 y tres cuchillos, de acuerdo a los fiscales, que pidieron entonces su detención preventiva.

De acuerdo con una declaración jurada de un agente del FBI, Allen viajó en tren desde Los Ángeles hasta Chicago y posteriormente hasta Washington entre el 21 y el 24 de abril y se registró en el hotel Hilton, donde tenía previsto desarrollarse la Cena de Corresponsales.

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