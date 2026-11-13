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UE descarta un negociador único para Ucrania pese a presión para hablar con una sola voz

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Dublín, 13 nov (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) descartaron este viernes designar un interlocutor único para negociar la paz en Ucrania, pese a los llamamientos de Estados Unidos, Rusia y Ucrania con vistas a los próximos contactos, en los que los Veintisiete tendrán una participación directa.

"Los líderes acordaron que nuestro equipo europeo para las negociaciones sobre la paz en Ucrania son las instituciones de la Unión Europea y el E5 (Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido) de la Coalición de Voluntarios", dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en rueda de prensa al término de una cumbre europea informal.

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"Nuestro equipo europeo seguirá actuando en estrecha coordinación y en plena unidad. Europa debe hablar con una voz clara y unida", apostilló.

Costa defendió que este equipo seguirá actuando "en estrecha coordinación y en plena unidad" porque, subrayó, lograr una paz duradera es "en última instancia, un esfuerzo de equipo" en el que Europa debe proyectar "una voz clara y unida". EFE

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