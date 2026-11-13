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Ucrania aplaude que Reino Unido sancione a las diez principales petroleras rusas

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El Ministerio de Exteriores de Ucrania ha aplaudido este viernes las medidas de Reino Unido para sancionar a la petrolera rusa Slavneft, siendo el primer país en sancionar a los diez principales productores de petróleo rusos.

"Ucrania acoge con satisfacción esta decisión firme y oportuna. Rusia debe hacer frente a un coste económico cada vez mayor por cada día que continúe con su agresión", ha señalado el ministerio en una nota publicada en redes sociales.

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De esta forma, aplaude que Reino Unido sea el primer país en sancionar a los diez principales productores de petróleo de Rusia. Las medidas tienen por objeto ejercer presión sobre casi todos los eslabones de la cadena de ingresos del petróleo y el gas de Rusia, desde la producción y el comercio hasta las redes de suministro y el transporte marítimo, ha valorado Kiev.

Londres dio el paso contra esta compañía que se suma a otros gigantes energéticos como Transneft, Rosneft y Lukoil, en una nueva ronda de restricciones que llegó poco antes de que el primer ministro, Andy Burnham, participara en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Irlanda.

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