Temas del día de EFE News Latino del viernes 13 de noviembre

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EEUU NARCOTRÁFICO

Washington - El narcotraficante mexicano Antonio Oseguera Cervantes, hermano del capo 'El Mencho', recibe sentencia tras declararse culpable el pasado julio de conspiración para narcotráfico para el Cartel Milenio y el Cartel Jalisco Nueva Generación a lo largo de dos décadas.

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EEUU HONDURAS

Washington - El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, recibe al presidente de Honduras, Nasry Asfura, en el Departamento de Estado.

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MICROSOFT TECNOLOGÍA

Nueva York - El gigante tecnológico Microsoft intenta recuperar la normalidad en sus operaciones tras la caída global de sus servicios este jueves, que la compañía descartó que obedezca a un ciberataque.

INDUSTRIA DEL DEPORTE APUESTAS

Toronto (Canadá) - El mercado legal de apuestas deportivas en Estados Unidos pasó de mover 57.000 millones de dólares en 2021 a casi 167.000 millones en 2025, una expansión que está transformando el negocio del deporte en Norteamérica y que tiene entre sus protagonistas a los hombres jóvenes, cada vez más expuestos a problemas financieros y de salud mental.

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EEUU ESPACIO

Austin (TX) - SpaceX prevé lanzar este viernes el decimoquinto vuelo de prueba de Starship desde su base de Starbase, en Texas, en una misión que intentará recuperar por primera vez tanto el propulsor Super Heavy como la nave Starship mediante los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento, un paso decisivo hacia la reutilización completa del sistema.

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PUERTO RICO MÚSICA

San Juan - El reguetonero puertorriqueño Wisin ofrece el primero de dos conciertos titulados 'La universidad del perreo', en el que aseguró convertir el Coliseo de Puerto Rico "en la pista de perreo más grande de la isla".

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EEUU CINE

Los Ángeles - El cineasta David Leitch explora en 'How to Rob a Bank' la fascinación social por quienes desafían la ley y terminan convertidos en héroes populares, en una película de atracos que combina acción, redes sociales y una mirada anticapitalista.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- BID LATINOAMÉRICA.- El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presenta su informe insignia sobre desarrollo en las Américas de 2026.

Washington.- EEUU SALUD.- Expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) concluyen deliberaciones sobre si Estados Unidos conserva su estatus de eliminación del sarampión.

EFE News Latino

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