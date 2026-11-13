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Rosalía arrasa en los Latin Grammy 2026: Lista completa de ganadores

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Los Latin Grammy han celebrado la pasada noche de este jueves 12 de noviembre su 27.ª edición en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Rosalía se ha coronado como la gran triunfadora de la gala con seis estatuillas, incluyendo álbum del año por Lux y canción del año por La Perla.

A lo largo de su trayectoria, Rosalía ya se ha alzado como ganadora en la categoría de álbum del año en dos ocasiones más: en 2018 con El Mal Querer y en 2022 con Motomami. En esta edición de los premios, la artista también se ha hecho con los galardones a mejor canción pop, mejor álbum de música alternativa y mejor vídeo musical versión corta.

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Otros artistas premiados de la noche fueron Karol G, Jorge Drexler, Milo J o CA7RIEL & Paco Amoroso. Además de Rosalía, también se alzaron como vencedores otros artistas españoles, como Alejandro Sanz y Yerai Cortés

Esta es la lista completa de ganadores de los Latin Grammy 2026:

ÁLBUM DEL AÑO

Lum (Complete Works) - Rosalía

GRABACIÓN DEL AÑO

Niño - Milo J

CANCIÓN DEL AÑO

La Perla - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins

MEJOR NUEVO ARTISTA

Aria Vega

MEJOR ÁLBUM POP CONTEMPORÁNEO

¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz

MEJOR ÁLBUM POP TRADICIONAL

Yo Canto 2 - Laura Pausini

MEJOR CANCIÓN POP

La Perla - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins

MEJOR INTERPRETACIÓN DE MÚSICA ELECTRÓNICA LATINA

Beto's Horns (Fred Remix) - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again

MEJOR INTERPRETACIÓN URBANA

Gil - Milo J, Trueno

MEJOR INTERPRETACIÓN REGGAETON

Verano Rosa - Karol G, Feid

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

Tropicoqueta - Karol G

MEJOR CANCIÓN URBANA

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 - Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

Shine - Fito Paez

MEJOR CANCIÓN DE ROCK

Ego - Anton Curtis Delost, Niko Rubio, Mónica Velez Domínguez

MEJOR ÁLBUM DE POP/ROCK

Juanesteban - Juanes

MEJOR CANCIÓN DE POP/ROCK

Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día - Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

Lux (Complete Works) - Rosalía

MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA

Ante la duda, baila - Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente, Gabriel Lugo, Jesús Martos Castillo, Mauro, Alberto Montenegro, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich

MEJOR ÁLBUM DE SALSA

El Alma En Clave - Luis Enrique

MEJOR ÁLBUM DE CUMBIA/VALLENATO

El Último Disco Vol. 1 - Carlos Vives

MEJOR ÁLBUM DE MERENGUE/BACHATA

Chula - Techy

MEJOR ÁLBUM TROPICAL TRADICIONAL

Íntimo (En Vivo) - Gilberto Santa Rosa

MEJOR ÁLBUM TROPICAL CONTEMPORÁNEO

Antes Que El Tiempo Se Vaya - Fonseca

MEJOR CANCIÓN TROPICAL

Nombre y Apellido - Luis Enrique, Ender Thomas, Leon Yamil

MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR

Tarará - Jorge Drexler

MEJOR CANCIÓN CANTAUTOR

Dime - Silvana Estrada

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA RANCHERA/MARIACHI

La Fernández - Camila Fernández

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA BANDA

Piedras A La Luna - Edén Muñoz

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TEJANA

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) - Bobby Pulido

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA NORTEÑA

Lo Que Me Falta Por Llorar - Grupo Frontera

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA MEXICANA

Dosis - Xavi

MEJOR CANCIÓN REGIONAL MEXICANA

No Capea - Edgar Barrera, Iván Gamez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Xavi, Luis Mexia, Adelaido Solis

MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL

A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole - Gonzalo Rubalcaba Trio, Joey Calveiro, Yainer Horta

MEJOR ÁLBUM FOLCLÓRICO

La Vida Era Más Corta - Milo J

MEJOR ÁLBUM DE TANGO

Le Grand Tango - Quinteto Astor Piazzolla

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA FLAMENCA

POPULAR - Yerai Cortés

MEJOR CANCIÓN DE RAÍCES

El tambor chico - Facundo Balta, Jorge Drexler

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO/JAZZ

Gonzalo Plays Pino - Gonzalo Rubalcaba Trio

MEJOR ÁLBUM CRISTIANO (EN ESPAÑOL)

Eterno - Marcos Witt, Marco Barrientos, Marcos Vidal

MEJOR ÁLBUM CRISTIANO (EN PORTUGUÉS)

Betel (Ao Vivo) - Eli Soares

MEJOR ÁLBUM DE POP CONTEMPORÁNEO EN LENGUA PORTUGUESA

Equilibrivm - Anitta

MEJOR ÁLBUM DE ROCK O MÚSICA ALTERNATIVA EN LENGUA PORTUGUESA

CARRANCA - Urias

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA EN LENGUA PORTUGUESA

Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores - Emicida

MEJOR ÁLBUM DE SAMBA/PAGODE

50 Anos De Carreira - Leci Brandão

MEJOR ÁLBUM MÚSICA POPULAR BRASILEÑA/MÚSICA AFRO PORTUGUESA BRASILEÑA

Criolo, Amaro e Dino - Criolo, Amaro Freitas, Dino D'Santiago

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA SERTANEJA

Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍCES EN LENGUA PORTUGUESA

Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) - João Gomes, Mestrinho, Jota.Pê

MEJOR CANCIÓN EN LENGUA PORTUGUESA

Viver e Morrer De Amor Na América Latina - Johnny Hooker

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INFANTIL

Mil Secretos - Cantoalegre, Marta Gómez

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA

Odyssey, Gustavo Dudamel, Dmitriy Lipay - Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela

MEJOR OBRA/COMPOSICIÓN CLÁSICA

Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra) - Richard Scofano

MEJOR MÚSICA PARA MEDIOS VISUALES

O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) - Mateus Alves y Tomaz Alves Souza

MEJOR ARREGLO

Dando y Dando - Gonzalo Grau

MEJOR DISEÑO DE EMPAQUE

La Vida Era Más Corta - Camilo Joaquín Villarruel

COMPOSITOR DEL AÑO

Sara Schell

MEJOR INGENIERÍA DE GRABACIÓN PARA UN ÁLBUM

Lux (Complete Works) - Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez y Harry Wilson

PRODUCTOR DEL AÑO

Edgar Barrera

MEJOR VÍDEO MUSICAL VERSIÓN CORTA

Sauvignon Blanc (Official Video) - Rosalía

MEJOR VÍDEO MUSICAL VERSIÓN LARGA

FREE SPIRITS (The Film) - CA7RIEL, Paco Amoroso

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