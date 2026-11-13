Miles de personas llegan en peregrinación para ver regreso de León XIV a Chiclayo

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Pimentel (Perú), 13 nov (EFE).- Ríos de cientos de miles de personas atravesaron la madrugada de este viernes los desérticos alrededores de Chiclayo, la ciudad donde el papa León XIV fue obispo durante ocho años, para llegar en peregrinación a las Pampas de Pimentel, la vasta explanada entre el mar y el desierto donde Robert Prevost se reencontrará con su antigua diócesis, ahora convertido en papa.

Las 4:00 hora local parecía hora punta en esta ciudad ubicada en el norte de Perú, que estos días ha sido invadida por una auténtica "papamanía", con carteles con su rostro en comercios, calles y viviendas, lo que plasma el fervor con el que los chiclayanos esperan al sumo pontífice.

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Las Pampas de Pimental se encuentran a 15 kilómetros de la ciudad, y aunque la misa comienza a las 10.30 de la mañana (15.30 GMT), al ser una zona alejada y haberse cortado los accesos, los fieles han buscado la forma de llegar, muchos acamparon desde el jueves en esta zona de arena, pero a la mayoría les ha tocado iniciar el camino en mitad de la noche y a los que vienen de lejos, mucho antes.

A pesar de su edad, Nelly decidió viajar ayer sola desde Trujillo y caminar unos 3 kilómetros hasta la inmensa explanada, con una pequeña banqueta en una mano y su gran bolso en la otra.

"Gracias a Dios estoy aquí, pese a que he tenido un problema familiar, pero saqué los pasajes y ya estoy aquí, aunque sea sola, pero me he venido para adelante y con todas las ganas y ansias de ver al papa", dice acalorada por la caminata.

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Católicos de todas las edades incluso bebés, ancianos y personas con discapacidad atravesaron calles y zonas de tierra y barro para llegar lo más temprano posible a la misa. Algunos optaron por recorrer a pie caminos rurales en la oscuridad para evitar las aglomeraciones.

Natalia emprendió la noche de ayer su viaje desde la norteña ciudad de Piura y mientras empujaba la silla de ruedas de su sobrino con discapacidad, asegura que Perú necesita la fuerza y la esperanza que el papa les va a transmitir hoy.

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El amanecer ya ha comenzado a iluminar el cielo y miles de personas aceleran el paso mientras vendedores ambulantes les ofrecen bebida, abanicos, camisetas del papa y paraguas y sombreros para protegerse del sol que está previsto que luzca fuerte este viernes.

El joven Sergio camina junto a su tía, que va vestida con su traje de domingo pero con zapatillas. Recuerda contento que el papa le confirmó en su etapa final como obispo y declara que "es un gusto y un privilegio estar aquí hoy".

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Una pareja de ecuatorianos compra desayuno en uno de los puestos callejeros y relata que llegaron este jueves desde Loja, a unas 12 horas en autobús, y explica con una sonrisa que decidieron venir aquí porque era el lugar que más cerca les quedaba en la gira por Latinoamérica para ver al papa.

Mientras muchos llegan con la energía cargada por la emoción del camino, dentro, los que han pasado la noche en la intemperie comienzan a desperezarse, a desayunar lo que llevaban consigo y a recoger y sacudir las mantas o sacos de dormir que les han protegido.

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"Decidí venir porque es un acto muy bonito de fe, de amor también por mi familia, que está lejos. Sobre todo es un orgullo como peruanos tener aquí a un gran representante de la Iglesia", dice a EFE Aidé para luego continuar peinándose sobre su manta llena de arena donde ha pernoctado.

Aunque el papa aún no ha llegado a Chiclayo, en la explanada se vive emoción y los asistentes corean el nombre de su región y de su parroquia y canciones de misa a horas de que comience la eucaristía que será celebrada por su obispo, León XIV, que estará acompañado de unos 70 obispos en un inmenso y colorido altar construido para esta gran ocasión. EFE

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