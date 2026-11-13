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Microsoft relaciona la caída de sus servicios con un problema durante una actualización de la capacidad de red

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La caída global de los servicios de Microsoft se ha debido a un problema durante una actualización de la capacidad de red, lo que ha llevado a que durante más de 20 horas Teams, Microsoft 365 y Copilot estuvieran fuera de servicio.

Microsoft ha lamentado la caída de sus servicio, iniciada en la tarde del jueves y resuelta esta viernes, por las "las interrupciones que este incidente ha causado a los clientes y socios", como ha expresado en un comunicado compartido a través de X, que complementará más adelante con un informe.

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En él también señala que el incidente no ha tenido que ver con la ciberseguridad ni con la inteligencia artificial, sino que se ha debido a "una actualización anterior de capacidad de red que surgió tras un cambio reciente en la red".

Tras abordar "el problema subyacente", que ha hecho que sus servicios estén inoperativos durante más de 20 horas, la compañía optó por restaurar los servicios de manera gradual "dada la escala de la demanda", lo que reconoce que "tomó más tiempo", pero "ayudó a garantizar una restauración estable".

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El jueves por la tarde se detectaron problemas en el acceso o en el uso de Microsoft Teams, que acabaron extendiéndose a los buzones de Exchange Online, lo que terminó por afectar a los servicios de Microsoft 365, así como a Copilot, SharePoint y Defender XDR.

La caída masiva de los servicios de Microsoft acabó afectando también a dos de los principales 'chatbots', Claude y ChatGPT, al impactar en los conectores que permiten integrarlos en los servicios de Microsoft, sin que ello repercutiera en su uso independiente.

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