Merz gana apoyo a su postura sobre la financiación de Ucrania frente al rechazo del Este

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Dublín, 13 nov (EFE).- El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cosechó durante la cumbre de Dublín el apoyo de varios líderes de la UE a su propuesta de vincular el futuro presupuesto del bloque con la financiación a Ucrania en 2027, algo a lo que se oponen los socios del este del club como Eslovaquia, República Checa o Eslovenia.

Merz envió recientemente una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que pedía que la financiación de Kiev en 2027 fuese discutida en la capital irlandesa y en la que advertía de que no dará su visto bueno a un nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) del bloque sin un compromiso para respaldar económicamente a Ucrania en el que participen los Veintisiete sin excepción.

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"Un compromiso colectivo de que todos nosotros, sin excepción. Contribuiremos de manera equitativa a cerrar esta brecha (de financiación de Ucrania); es un requisito indispensable para resolver este asunto y para abordar cualquier otra cuestión, en particular aquellas que conllevan implicaciones financieras", subrayó Merz en su misiva.

Kiev ha cifrado en 70.000 millones sus necesidades financieras para 2025 y Bruselas trabaja para cubrir la mayor parte, unos 45.000 millones. De manera paralela, el bloque está en una fase decisiva para cerrar su presupuesto para el periodo 2028-2034 y Merz ha avisado de que no dará su visto bueno a unas nuevas cuentas sin un pacto para apoyar económicamente a Ucrania en el que además participen todos los Estados miembros.

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Varios líderes han mostrado su apoyo a este planteamiento, entre ellos el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, quien dijo coincidir "plenamente" con Merz y defendió que "la posibilidad de optar por no apoyar a Ucrania no es una opción, sencillamente eso no es aceptable".

"Coincido con el mensaje de Friedrich Merz: ayudar a Ucrania es fundamental para nuestra propia seguridad y para nuestra estrategia financiera. Si alguien quiere participar en el Marco Financiero Plurianual (MFP) o en un nuevo presupuesto, que se sume a ello", indicó el estonio Kristen Michal, en una línea similar a la expresada por su colega letón Andris Kulbergs.

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Otro de los mandatarios que apoyó la postura de Merz fue el austriaco Christan Stocker, quien recordó que "la solidaridad no es un camino de sentido único" y apuntó que el MFP también apoya el desarrollo de los Estodos miembros a través de los fondos de cohesión.

"Las cláusulas de exclusión voluntaria es algo que proviene del pasado y que afectaba a un solo país. Ahora son más, y ese no es un camino que lleve hacia el futuro; por lo tanto, apoyo en su contenido lo que ha dicho Friedrich Merz", sentenció.

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Stocker hizo referencia así a los países que ya se desvincularon del último préstamo que la UE aprobó para ayudar a Ucrania, del que se desmarcaron Hungría, República Checa y Eslovaquia.

Precisamente los países del Este del bloque son los más críticos con la propuesta de Merz, entre ellos Eslovaquia, cuyo primer ministro, Robert Fico, tildó el planteamiento de "chantaje" poco después de conocer el contenido de la carta del canciller alemán.

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Lo hizo en una rueda de prensa acompañado del checo Andrej Babis, quien este jueves señaló que "el presupuesto europeo va sobre dinero para los Estados miembros" y la financiación para Ucrania "fuera del presupuesto".

El primer ministro, esloveno Janez Jansa, que se mostró a favor de seguir ayudando a Ucrania, dijo entender a Alemania y otros países que "soportan la mayor carga" del presupuesto financiero, pero se mostró contrario a "vincularlo" con el apoyo económico a Kiev porque las negociaciones presupuestarias "ya son de por sí bastante complicadas y exigentes". EFE

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