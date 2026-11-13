La china JD.com toma el control de la matriz de MediaMarkt tras adquirir el 60% por 1.335 millones

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La empresa china de comercio electrónico JD.com ha anunciado la finalización de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre la alemana Ceconomy, matriz de MediaMarkt y Saturn, con la que ha adquirido el 59,8% del capital social y los derechos de voto de con una contraprestación total de 1.335 millones de euros.

La firma china ha indicado que junto con la participación del 25,3% que conserva Convergenta, calificado como socio de JD.com, el total combinado en manos de ambos accionistas asciende al 85,2%. Como consecuencia de esta operación, los resultados financieros de Ceconomy quedan consolidados a partir de este 12 de noviembre de 2026.

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La transacción se ejecutó a través de la filial alemana de JD.com y se cerró a un precio de 4,60 euros por acción, completándose tras el cumplimiento de todas las condiciones de la oferta, incluidas las autorizaciones de control de fusiones, las autorizaciones de inversión extranjera y la autorización de subvenciones extranjeras de la Unión Europea.

Ceconomy opera más de 1.000 tiendas de electrónica de consumo en 11 mercados, entre ellos España, bajo las marcas MediaMarkt, Saturn y MediaWorld, además de su plataforma de venta online. Asimismo, cuenta con más de 50.000 empleados.

"JD.com y Ceconomy comparten la visión de construir la plataforma líder de electrónica de consumo de próxima generación en Europa. Ahora podemos comenzar a implementar nuestra visión y hacerla realidad. Ceconomy cuenta con una estrategia clara y convincente para el mercado minorista europeo y para los consumidores europeos. Gracias a su talentoso equipo, su sólida marca y su amplia presencia tanto online como offline, tiene las bases para crecer y prosperar", ha destacado el consejero delegado de JD.com, Sandy Xu.

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"Hoy marca el inicio de una nueva etapa para Ceconomy. Nuestra alianza con JD.com se ha hecho realidad y estamos listos para comenzar la implementación con todo nuestro impulso", ha declarado Remko Rijnders, consejero delegado de Ceconomy.