Irlanda defiende la firmeza de la UE frente a Rusia y reivindica la unidad con Ucrania

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Dublín, 13 nov (EFE).- El primer ministro irlandés, Micheál Martin, defendió este viernes la respuesta de la Unión Europea (UE) a la invasión rusa de Ucrania, al tiempo que aseguró que el bloque ha demostrado una gran fortaleza y que seguirá manteniendo una posición firme frente a Moscú.

Martin realizó estas declaraciones en respuesta a las palabras del primer ministro letón, Andris Kulbergs, quien reclamó hoy que Europa debía "echarle más huevos" y adoptar una postura más contundente ante el presidente ruso, Vladímir Putin.

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"Creo que la Unión Europea ha sido muy firme en su respuesta a la invasión rusa de Ucrania", afirmó Martin al término hoy en Dublín de una cumbre informal de líderes comunitarios organizada por su Gobierno, que ostenta este semestre la presidencia de turno del Consejo de la UE.

Como ejemplo, destacó los 21 paquetes de sanciones aprobados contra Rusia, así como la reciente inclusión de 1.600 entidades y personas en las listas de penalizados.

También recordó el importante paquete financiero de 90.000 millones de euros acordado el año pasado y el apoyo prestado por numerosos Estados miembros.

Junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von del Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, Martin opinó que, hasta el momento, no hay señales de que Rusia esté realmente dispuesta a alcanzar la paz.

"Europa ha sido muy firme y seguirá siéndolo. Creo que, en ocasiones, Europa es demasiado autocrítica", señaló en referencia directa a las palabras de Kulbergs.

El primer ministro irlandés también lamentó que el conflicto se haya prolongado durante cinco años y recordó que, cuando comenzó la guerra, muchos pronosticaban que duraría apenas tres.

Calificó de "terrible" el tiempo transcurrido y expresó su preocupación por el enorme coste humano de la contienda, la pérdida de vidas y el sufrimiento de la población ucraniana, así como de numerosas familias rusas atrapadas en una guerra que describió como "imperialista".

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Asimismo, destacó que Europa ha mantenido su compromiso con Ucrania y ha reconocido la gravedad de las consecuencias del conflicto para los países del flanco oriental de la UE.

Finalmente, Martin defendió la unidad y la coherencia de la respuesta comunitaria, asegurando que no existen "discrepancias fundamentales" entre los Estados miembros sobre la actuación europea, "pese a las enormes presiones y dificultades afrontadas durante los últimos años". EFE