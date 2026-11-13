FundéuRAE: “arrancar”, pero también “empezar”, “comenzar”, “entablar”...

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Madrid, 13 nov (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que “empezar”, “comenzar”, “entablar”, “emprender”, “inaugurarse” o “iniciarse”, según sea el contexto, son alternativas al verbo “arrancar”, del que en ocasiones se hace un uso excesivo.

Es común en el lenguaje corriente extender la acepción del verbo “arrancar” que se refiere a ‘iniciar (una máquina) el funcionamiento’ para utilizarlo con el sentido genérico de ‘comenzar’. No es un uso censurable, pero el abuso de esta práctica en los medios de comunicación es desaconsejable, y existen otras opciones que aportan distintos matices.

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Así, puede decirse que “la campaña electoral”, “la votación”, “la carrera” o “las oposiciones” “empiezan”, “comienzan” o “se inician”, por ejemplo, en vez de emplear “arrancan”. También que “el curso académico se inaugura”, que “una relación se entabla”, que “la ascensión a un monte se emprende”...

Aunque “arrancar” en todas estas combinaciones es apropiado, conviene tener presente que el español cuenta con un buen número de verbos que pueden expresar esa misma idea.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE