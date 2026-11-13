España termina con 12 medallas los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026

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La delegación española en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, con 44 representantes, terminó su participación este viernes con 12 medallas, dos oros, cinco platas y cinco bronces, y seis diplomas, en una edición histórica en territorio africano.

Los oros llegaron de la mano de Gift Okunrobo, campeona en triple salto con una marca de 12,69 metros, y Gabriel González, que se impuso en los 5 kilómetros marcha con un tiempo de 20:41.36, quienes hicieron sonar el himno nacional en la capital senegalesa.

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Diego Molina, en remo de mar; Graciela Eningo, en 65 kg de lucha playa; Iván Lysenko, en los +73 kg de taekwondo; y Olivia Sánchez, en windsurf, se subieron al segundo escalón del podio. Una posición que también ocupó la selección femenina de balonmano playa tras caer este mismo viernes en una apretada final contra Uruguay.

Por otro lado, Blanca López consiguió el bronce en remo de mar; Sandra Pérez, en tiro con arco recurvo; Álex Sangil, en los 1.500 metros; Pablo Souto, en los 65 kg de boxeo; y Alicia Babarro, Mini Ali, en breaking, completando las medallas españolas en Dakar.

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Además, la delegación española sumó seis diplomas olímpicos, deportistas que terminaron entre los ocho primeros puestos de sus respectivas competiciones. Cerca del podio se quedaron Cristóbal Díaz, en lanzamiento de disco, Pablo Vázquez, en los 2.000 metros obstáculos, y María Romero, en triatlón.

Mientras, Diego Molina y Blanca López se llevaron el diploma en el doble mixto tras concluir en quinta posición. Rodrigo Palomo y Sandra Pérez fueron sextos en el equipo mixto de tiro con arco recurvo, mientras que Otger Carreres y Victoria Valeros finalizaron séptimos en la final mixta de gimnasia artística, misma posición que la selección femenina de rugby seven.

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