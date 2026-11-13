Congresista de EE.UU. exige la liberación de una profesora de enfermería detenida por ICE

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Los Ángeles (EE.UU.), 12 nov (EFE).- El congresista estadounidense Josh Harder se ha sumado a los reclamos de familiares y colegas de Ann Lawani, profesora de enfermería de la Universidad de San Francisco (California), para exigir su liberación tras ser detenida por las autoridades migratorias, a pesar de haber vivido y trabajado más de dos décadas en el país.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron el pasado 16 de septiembre a la residencia de Lawani en Lodi (California), donde fue detenida.

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Lawani, de 39 años, fue trasladada inicialmente desde un centro de detención en Stockton (California) a El Paso (Texas) y posteriormente llevada al Centro de Procesamiento del ICE en el sur de Luisiana, donde permanece detenida.

Harder calificó en un comunicado como una táctica “escandalosa” de ICE el traslado de Lawani a miles de kilómetros de distancia de su familia y en violación de una orden de un tribunal federal.

El congresista envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, exigiendo el regreso inmediato de Lawani a California para cualquier procedimiento legal adicional.

Lawani, que tiene un doctorado en enfermería, cuida a su padre de 83 años. Además, supervisa la formación de 230 estudiantes de enfermería en la Universidad de San Francisco y ejerce como enfermera en John Muir Health.

La inmigrante estudió y trabajó por más de 21 años en EE.UU. con un permiso otorgado por el Ejecutivo estadounidense.

«Dada su larga trayectoria de cumplimiento de la ley, su ausencia de antecedentes penales y sus sólidos vínculos con la comunidad, no existe una justificación aparente relacionada con la seguridad pública para mantener a la Dra. Lawani detenida a miles de kilómetros de su hogar mientras su caso sigue en curso», escribió el congresista Harder.

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En su carta, Harder exigió que el ICE ponga en libertad a Lawani bajo una orden de supervisión y facilite su regreso inmediato a California.

Asimismo, solicitó que el DHS proporcione, tanto a ella como a su abogado, información sobre el país al que se pretende deportarla. EFE