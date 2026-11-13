Casi 3.800 escuelas italianas reciben nuevas amenazas de bomba bajo el mismo nombre

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Casi 3.800 escuelas italianas han recibido este jueves nuevos mensajes amenazantes firmados bajo el nombre Mikhail Andropov, el mismo empleado en los correos electrónicos enviados en la víspera a cerca de 6.000 escuelas del país, todos ellos con falsas amenazas de bomba, si bien el texto circulado en esta ocasión ha sido diferente. Con todo, el Gobierno italiano ha mantenido su postura, indicando a los responsables educativos que continúen con normalidad con las actividades escolares a menos que las autoridades regionales denoten motivos específicos y fundados para la alarma.

"Atención. Les informo que hoy, 12 de noviembre, el edificio ha sido minado y sus vidas corren peligro en este preciso instante", comienza la alerta recogida por la agencia ADN Kronos y enviada a un total de 3.778 centros educativos a lo largo del territorio italiano, incluyendo la capital, Roma, y ciudades geográficamente opuestas como Milán y Palermo. De todas ellas, apenas 77 han sido evacuadas, con cerca de la mitad, 36, reanudando las clases durante la propia mañana.

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El autor asegura que el supuesto "artefacto explosivo ha sido cuidadosamente fabricado y contiene una mezcla de nitrato de amonio y nitrometano (ANNM)". "En su interior hay numerosos fragmentos metálicos que, al detonar, causarán graves heridas a los supervivientes", agrega, asegurando haber detonado ya una bomba ante la sospecha de que las autoridades "probablemente lo considerarán una broma".

Además, el mensaje reclama "la renuncia inmediata de la actual primera ministra, Giorgia Meloni", afirmando haber colocado "un artefacto explosivo en el Palazzo Chigi", sede del Ejecutivo y residencia oficial de su jefa, apenas un día después de afirmar haber colocado otra bomba en su vehículo. En la misma línea, el autor ha amenazado con causar "cientos de víctimas" en caso de "incumplimiento" o de que las autoridades decidan "ignorar" sus demandas. "Con desprecio, Mikhail Andropov", termina el correo electrónico.

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Por el momento, las fiscalías de Roma y de Milán han abierto sendas causas sobre estas amenazas, mientras el Gobierno se ha mantenido en que los mensajes en cuestión no están respaldados por un peligro real. "El objetivo", reza un comunicado del Palacio Chigi, "es prevenir que amenazas infundadas perturben los servicios esenciales y garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes, personal escolar, familias y, en general, de toda la comunidad nacional".

LA OPOSICIÓN CRITICA LA FALTA DE PROPUESTAS DE MELONI

Precisamente en la sede gubernamental ha tenido lugar este jueves una cumbre entre Giorgia Meloni y los líderes de la oposición, a quienes la primera ministra ha agradecido "su participación en los debates, ciertamente francos y productivos, sobre las amenazas de bomba que afectaron ayer a miles de escuelas italianas". En este sentido, ha celebrado haber "proyectado la imagen, necesaria en estos momentos, de una clase dirigente que, a pesar de las numerosas divisiones que la caracterizan, sabe, llegado el momento, dejarlas de lado".

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"Llegamos a esta reunión con una evaluación que queríamos compartir; compartimos la información que teníamos y ofrecimos una idea; presentamos cómo el Gobierno pretende proceder y trabajar. Y, por supuesto, la oposición debe seguir haciendo su trabajo, que también incluye supervisar el trabajo que se está realizando", ha manifestado la mandataria sobre los contenidos del encuentro.

Sin embargo, la oposición ha afeado a la jefa del Ejecutivo su postura ante la reunión: "No han presentado ni una sola propuesta concreta", ha afeado la líder del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, al término del encuentro.

En similares términos, el líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, ha señalado que se les ha "invitado a presentar propuestas, pero es el Gobierno quien debería proponerlas". "No puede ser nuestra responsabilidad; al no disponer de toda la información con la que cuenta el Gobierno, la carga de formular propuestas no recae sobre nosotros", ha manifestado.

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