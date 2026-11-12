Venezuela se muestra dispuesta a colaborar con Colombia para garantizar la seguridad en la frontera

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Las autoridades de Venezuela se han mostrado este jueves dispuestas a colaborar con el Gobierno de Colombia para garantizar la seguridad en la frontera mediante los "mecanismos de cooperación que se encuentran a disposición" de las partes y han afirmado que para ello existen "canales institucionales y contactos bilaterales".

Todo ello, ha indicado el Ministerio de Exteriores venezolano en un comunicado, "a fin de facilitar el intercambio de información y la coordinación de las acciones que resulten necesarias, en concordancia con los protocolos existentes entre las dos naciones".

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"Venezuela reafirma su compromiso con la seguridad fronteriza y regional, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de la cooperación bilateral sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional y la responsabilidad compartida en la preservación de la paz y la estabilidad de la región", ha apuntado.

Sus palabras llegan poco después de que el ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, pidiera el miércoles a Estados Unidos mediar ante Venezuela para que ayude en la búsqueda de una militar del Ejército venezolano presuntamente secuestrada por miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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