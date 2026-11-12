Huawei lanza LUTERRA S2, su sistema energético para el hogar con inversor híbrido, batería y gestión energética con IA

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Huawei ha lanzado en Europa su primer sistema energético residencial todo en uno LUTERRA S2, que integra un inversor híbrido, batería y gestión de energía con inteligencia artificial (IA) en una sola unidad aplicable.

La compañía ha trasladado cómo, en un momento en el que la energía solar, el almacenamiento, la carga de vehículos eléctricos y la gestión de energía doméstica cada vez cobran más importancia en el día a día, los usuarios buscan soluciones que vayan más allá de la potencia y la capacidad, apostando por una "mayor inteligencia, eficiencia y seguridad".

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Para satisfacer estas necesidades, Huawei ha desarrollado el sistema de energía LUTERRA S2 para el hogar, que ofrece una experiencia basada en la inteligencia y seguridad "supremas", como principales pilares.

Como ha explicado en un comunicado, este sistema de gestión energética se puede instalar y poner en marcha "en minutos" en el hogar, disponible en configuraciones monofásicas (3-10 kW) y trifásicas (5-20 kW), y basado en una arquitectura 'full-SiC' (de carburo de silicio) patentada por la compañía.

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Estas características hacen que el sistema se pueda ofrecer en un dispositivo "más pequeño, ligero, seguro, inteligente y potente que nunca", como ha asegurado el presidente de Huawei Distributed PV & BESS Business, Steve Zhang.

Concretamente, el diseño de LUTERRA S2 combina alta densidad de potencia y diseño compacto, ofreciendo hasta 20kW en un formato optimizado. Además, con la la arquitectura 'full-SiC' y la topología ANPC (una arquitectura avanzada utilizada en electrónica de potencia), la compañía asegura que alcanza hasta un 99 por ciento de eficiencia.

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Asimismo, Huawei ha subrayado que los optimizadores de energía integrados permiten hasta 5 MWh de energía durante toda la vida útil del sistema (15 años). También dispone de una función de refrigeración natural de 20 kW, que elimina la necesidad de utilizar ventiladores externos y limita el ruido a menos de 29 dB.

En cuanto a su diseño, ofrece un aspecto pensado para integrarse en "cualquier hogar moderno", con una luz inteligente que cuenta con un efecto de "respiración".

FUNCIONES INTELIGENTES: AUTOMATIZACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ACTIVA

La plataforma de gestión energética cuenta con funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) para la planificación y optimización del valor energético.

Por ejemplo, LUTERRA S2 integra pronósticos meteorológicos, precios de electricidad y datos de consumo doméstico y de estado energético para, en base a esta información, coordinar de forma inteligente los sistemas fotovoltaicos, el almacenamiento de la energía, la carga de vehículos eléctricos o el uso de bombas de calor de un hogar.

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Siguiendo esta línea, el asistente de IA convierte la gestión energética del hogar en interacciones sencillas conversacionales. De esta forma, ayuda a los usuarios a tomar decisiones energéticas de forma más sencilla en el día a día, acorde a sus necesidades.

Además, para los instaladores de sistemas energéticos, también ofrece un modelado 3D impulsado con IA para simplificar la planificación, al identificar las estructuras del techo y los entornos.

FUNCIONES DE SEGURIDAD

Finalmente, Huawei ha subrayado que el nuevo LUTERRA S2 está pensado para garantizar la seguridad del hogar, "desde las celdas de la batería hasta las operaciones a nivel de sistema". Al respecto, ha detallado que cada celda de batería incorpora una estructura de aislamiento de protección independiente, respaldada por componentes de seguridad que evitan la propagación frente a riesgos térmicos.

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También cuenta con un diseño de conducto de humo inteligente que facilita la evacuación del humo y la refrigeración, así como con detección continua de temperatura. Con todo ello, ha sido validado según los requisitos del Reglamento de Baterías de la UE y cumple con los principales estándares internacionales, incluido IEC 63027 AFCI y TÜV Rheinland.