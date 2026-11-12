Agencias

Lula viaja la próxima semana a España para apoyar a Pedro Sánchez en la campaña electoral

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Madrid, 12 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará la próxima semana a España para apoyar al jefe del Gobierno español y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, en la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Fuentes del Gobierno español informaron este jueves de que Lula parará en España el próximo lunes, 16 de noviembre, de regreso de su viaje de Estado a Filipinas, adonde viajó este jueves tras participar en la cumbre del clima COP31 de Antalya (Turquía).

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El presidente brasileño mantendrá un encuentro con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno. Además, de ese encuentro institucional, está previsto que le apoye en la campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre. EFE

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