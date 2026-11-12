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La Fundación USHP lanza el primer índice de precios de viviendas en EE. UU. para inversores globales, un índice único en su tipo en el mundo

PR Newswire

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GEORGE TOWN, Islas Caimán, 11 de noviembre de 2026

· USHP (U.S. Home Price) es el primer producto de índice líquido de su tipo que sigue los precios de las viviendas en EE. UU., respaldado por activos de reserva relacionados con la vivienda, con USHPi (U.S. Home Price - Income) disponible como su variante generadora de ingresos.

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· USHP ha recibido compromisos institucionales de hasta 100 millones de dólares, liderados por Galaxy Sharplink Onchain Yield Fund, Forward Industries (Nasdaq: FWDI) y otros.

· USHP será emitido por USHP Limited, una compañía de las Islas Vírgenes Británicas y subsidiaria de la Fundación USHP, una fundación de las Islas Caimán, con Index Industries como proveedor de tecnología y servicios.

· USHP estará disponible únicamente para inversores institucionales y no estadounidenses que cumplan los requisitos.

GEORGE TOWN, Islas Caimán, 11 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Fundación USHP, una fundación constituida en las Islas Caimán, anunció hoy el próximo lanzamiento de USHP, el primer producto de índice líquido tokenizado que rastrea los precios de las viviendas en los EE. UU. USHP ofrece a los inversores exposición amplia y diversificada al mercado inmobiliario estadounidense a través de un único instrumento financiero. USHP hace referencia al Índice de Precios de la Vivienda de EE. UU. (Índice USHP), el nuevo índice de referencia diario de Index Industries para los precios de la vivienda en EE. UU. que se alinea estrechamente con los índices de vivienda de larga data.

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USHP es el primer producto financiero basado en índices que utiliza la tecnología de tokenización de Index Industries y sus servicios de mercados inmobiliarios y de capitales.

Así como SPY hizo que todo el S&P 500 fuera invertible mediante una sola operación, USHP está diseñado para hacer lo mismo con los precios de las viviendas en EE. UU., replicando el Índice de Precios de la Vivienda de EE. UU. a través de un único activo. USHP permite acceder a una clase de activos históricamente conocida por su protección contra la inflación, su baja correlación con los mercados en general y su crecimiento constante. Los principales índices inmobiliarios de EE. UU. han crecido a un ritmo compuesto de aproximadamente el 5 % anual durante los últimos 50 años y de aproximadamente el 7 % durante la última década, y la vivienda en EE. UU. representa más de un tercio del Índice de Precios al Consumidor, lo que la convierte en uno de los pilares más fiables de la riqueza y en uno de los principales conservadores del poder adquisitivo.

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Dado que USHP está totalmente respaldado por activos de reserva, que están relacionados principalmente con la vivienda, los titulares también pueden obtener rendimientos adicionales a través de USHPi, su versión generadora de ingresos. En conjunto, USHP y USHPi están diseñados para combinar la exposición al precio de la vivienda, los ingresos y la liquidez en un solo producto.

"La Fundación USHP existe para brindar a los inversores exposición real y líquida al mercado inmobiliario estadounidense, algo que el mercado nunca había tenido a esta escala. Estamos lanzando el programa a inversores institucionales y no estadounidenses que cumplan los requisitos de modo que podamos desarrollar USHP de la manera correcta: de forma deliberada, cumpliendo con la normativa y con la infraestructura necesaria para crecer de forma responsable desde el primer día", dijo Glenn Kennedy, director de la Fundación USHP.

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"El sector inmobiliario estadounidense es una de las mayores clases de activos del mundo y, hasta ahora, nunca había existido una forma de invertir en él a nivel de índice. Ese es el problema que nuestra tecnología pretende resolver. Nos enorgullece ser la infraestructura que respalda a USHP", dijo Josh Rosenthal, cofundador y director ejecutivo de Index Industries.

"Hemos visto cómo la tokenización inmobiliaria ha tenido dificultades para encontrar una estructura que funcione realmente a gran escala. USHP es el primer enfoque que hemos visto que funciona correctamente: exposición amplia y diversificada al mercado de viviendas estadounidense construido sobre infraestructura de calidad institucional. Nos complace respaldar a Index Industries y apoyar directamente a USHP. Esto refleja nuestra convicción de que hacia ahí se dirige la categoría", dijo Mike Giampapa, socio general de Galaxy Ventures.

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USHP ha recibido compromisos institucionales de hasta 100 millones de dólares, liderados por Galaxy Sharplink Onchain Yield Fund, Forward Industries (Nasdaq: FWDI) y otros. Se prevé que USHP se lance en el cuarto trimestre en la red principal de Ethereum, con una expansión a Solana planificada para 2027, y en un principio estará disponible solo para inversores institucionales y no estadounidenses que cumplan los requisitos. USHP se emitirá a través de USHP Limited, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas y filial de la Fundación USHP. Para obtener más información, visite ushpindex.com y siga a @USHP_Official en X.

Acerca de la Fundación USHPLa Fundación USHP es una fundación constituida en las Islas Caimán. Su filial, USHP Limited, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, es la emisora de USHP. USHP no se ofrece ni se vende en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses.

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Acerca de Index IndustriesLa empresa está desarrollando la tecnología y la infraestructura para transformar la vivienda estadounidense en una clase de activos ampliamente atractiva para la inversión. Fundada en 2026 por Josh Rosenthal, cofundador y director ejecutivo de Index Industries y expresidente de Polychain, y Brian Hardecker, presidente de Index Industries y director ejecutivo de Longmark Group, anteriormente en Blackstone Real Estate, Index Industries gestiona el Índice de Precios de la Vivienda de EE. UU. y proporciona tecnología para USHP. Para obtener más información, visite indexindustries.com y síganos en X en @index_inds.

Contacto para la prensa: pr@ushplimited.com

AVISO IMPORTANTEEste comunicado de prensa tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores u otros instrumentos financieros en ninguna jurisdicción, incluidos los Estados Unidos, ni a favor ni en beneficio de ninguna persona estadounidense. Ningún valor descrito o mencionado en el presente documento ha sido ni será registrado conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), ni conforme a las leyes de valores de ningún estado de los Estados Unidos, y dichos valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, ni en su nombre ni en su beneficio, salvo que se cuente con el registro correspondiente o una exención aplicable del mismo. USHP es emitido por USHP Limited, una compañía de las Islas Vírgenes Británicas y filial de la Fundación USHP, una fundación constituida en las Islas Caimán. Cualquier oferta de USHP será realizada exclusivamente por el emisor de conformidad con los materiales de oferta separados y solo a personas elegibles no estadounidenses fuera de los Estados Unidos de acuerdo con la ley aplicable. Index Industries no es el emisor de USHP y no ofrecerá, venderá, distribuirá, comercializará, canjeará ni aceptará suscripciones para USHP. Este comunicado de prensa está destinado a ser publicado y distribuido únicamente fuera de los Estados Unidos. Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones sobre el lanzamiento previsto, las características y la disponibilidad de USHP y USHPi; las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, y no se puede garantizar que ningún producto se lance, funcione o tenga el rendimiento descrito. Los datos históricos de índices y de mercado que se incluyen en este documento no han sido auditados y se proporcionan únicamente con fines informativos; el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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FUENTE USHP Foundation