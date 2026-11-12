Xi reivindica "reunificación" con Taiwán como "tarea ineludible" en homenaje a Sun Yat-sen

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Pekín, 12 nov (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que resolver la "cuestión de Taiwán" y lograr la "reunificación completa" constituye una "tarea histórica ineludible" del Partido Comunista (PCCh), durante la conmemoración en Pekín del 160.º aniversario del nacimiento de Sun Yat-sen, primer presidente de la República de China.

Xi vinculó este jueves ese objetivo con el legado de Sun, figura reivindicada tanto por los comunistas chinos como por el Kuomintang (KMT), principal partido opositor en Taiwán, y pidió a los ciudadanos "de ambos lados del estrecho" que se unan contra las "fuerzas separatistas" de la isla, cuya soberanía reclama Pekín.

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El dirigente, quien no hizo alusión alguna al uso de la fuerza para lograr esa "reunificación", sostuvo que ese propósito responde a la "voluntad común" de todos los ciudadanos chinos y constituye un "requisito necesario" para el "rejuvenecimiento" de la nación. EFE