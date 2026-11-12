Zelenski denuncia nuevas restricciones en las comunicaciones de Starshield que usa Ucrania

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Kiev, 12 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado este jueves nuevas restricciones a la velocidad a la que pueden operar las terminales de internet por satélite de Starshield, la versión para usos militares de Starlink, que utiliza entre otras cosas para guiar sus drones el Ejército ucraniano.

"Desafortunadamente, nuestras unidades llevan varios días registrando interrupciones sustanciales en las operaciones de Starshield sobre el territorio de Ucrania, a lo largo de toda la línea del frente y en los territorios temporalmente ocupados (por Rusia) de Ucrania", dijo Zelenski en X.

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Zelenski ya denunció el mes pasado limitaciones del servicio similares que fueron interpretadas en Ucrania como una forma de presión para que Kiev ceda a las exigencias de Rusia en las negociaciones por parte de la Casa Blanca y del dueño de los satélites Starlink, el aliado de Donald Trump Elon Musk. EFE