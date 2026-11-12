Tubos Reunidos cierra pedidos por 26 millones en octubre por la reactivación de proyectos internacionales

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Tubos Reunidos ha cerrado pedidos por 26 millones de euros en octubre debido a la reactivación de proyectos internacionales, principalmente procedentes de Estados Unidos, donde ha captado 7.000 toneladas en octubre por la gran demanda de tubería en EE.UU.por el aumento de producción y exportación de petróleo y gas.

En un comunicado, la compañía vasca ha informado de que este repunte en el mercado estadounidense se ha producido a pesar de los aranceles del 50% establecidos en el país norteamericano y gracias a varios factores que han propiciado "un cambio de tendencia" para la compañía.

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El grupo tubero vasco ha explicado que el incremento se debe, principalmente, a la fuerte demanda local de tubería por el aumento de producción y exportación de petróleo y, sobre todo, de gas natural licuado-por parte de EE.UU.

También, ha afectado la importante subida de precios de los fabricantes de tubos norteamericanos, que cuentan con carteras de pedidos al máximo, así como las nuevas medidas 'antidumping' de la administración Trump que limitan a futuro la competencia 'lowcost' en el principal mercado del mundo.

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De hecho, la compañía ha cerrado además de pedidos de petróleo y gas, otros contratos relevantes para generación de energía eléctrica, refino y petroquímica, maquinaria de obras públicas, y automoción, tanto en Europa, América, Asia o África.

PEDIDOS PARA AMURRIO Y TRAPAGARAN

En esta línea, destaca el proyecto encargado para la planta de Amurrio por parte de una ingeniería en Sudáfrica, que tiene como destino una planta de generación de energía eléctrica.

Por su parte, la planta de Trapagaran, especializada en tubería de grandes dimensiones, se han adjudicado pedidos para proyectos relevantes en Estados Unidos, Guyana, Kazajistán y Corea del Sur. En concreto, en el país americano, Tubos Reunidos ha captado dos pedidos para proyectos importantes de gas natural licuado.

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En Guyana, el pedido consiste en el suministro para aplicaciones offshore en aguas profundas y su montaje en una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de gas natural.

En cuanto al pedido para Kazajistán se trata de tubería sin soldadura de acero inoxidable para conducciones en medio altamente corrosivo (ácido sulfhídrico). Finalmente, en Corea del Sur se suministrará tubería de acero inoxidable para una central de generación de energía eléctrica.

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Estos pedidos de inoxidable se suman a proyectos en octubre para el sector nuclear en la planta vizcaína de Trapagaran, de manera que la compañía prevé que esta tendencia positiva se mantenga en los próximos meses.

De hecho, esta primera semana de noviembre acaba de cerrar un importante pedido para la planta de Amurrio de 3.100 toneladas para un nuevo cliente, especializado en proyectos para el sector Oil & Gas en EEUU, como primer paso para una colaboración comercial en 2027 y años sucesivos.

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