Temas del día de EFE News Latino del jueves 12 de noviembre

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EEUU ACCIDENTE

Nueva York - Los equipos de emergencia de Nueva York continúan las labores de rescate y retirada de escombros tras el derrumbe parcial este miércoles de un edificio de tres plantas en Brooklyn, que deja al menos ocho muertos y 17 heridos, mientras las autoridades investigan las causas del siniestro.

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EEUU CHINA

Nueva York - El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, dimitió este jueves como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico, envuelto en un escándalo por dos supuestas relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una empresaria investigada por presuntos vínculos con los servicios de inteligencia chinos, que desplomó sus acciones.

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GUERRA COMERCIAL

Washington - El presidente de Donald Trump amenazó este jueves con "duplicar inmediatamente" los aranceles a México si el Gobierno del país vecino no detiene lo que el mandatario calificó de "enormes caravanas" migrantes que buscan entrar en territorio estadounidense.

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LATIN GRAMMY

Las Vegas - La Academia Latina de la Grabación desvela a los ganadores de la 25 edición de los Latin Grammy, el reconocimiento más grande de la industria musical latina e hispana, con Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y Ca7riel y Paco Amoroso, empatados a siete nominaciones.

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PUERTO RICO CINE

San Juan - La película puertorriqueña de suspenso 'Raíces' se estrena este jueves en 15 salas de Puerto Rico e invita a los espectadores a reflexionar sobre la identidad, el prójimo y los límites de las tradiciones culturales y sociales de cada comunidad, compuesta de un elenco de intérpretes de España y Puerto Rico.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU TIROTEO.- Varias personas fueron heridas durante un tiroteo este jueves en el vecindario de Logan Circle, en Washington, según informes preliminares de la policía, que se encuentra en búsqueda del sospechoso.

Washington.- EEUU PENA DE MUERTE.- Estados Unidos tiene previstas dos ejecuciones este jueves, una en el estado de Texas contra el preso John Rubio, condenado por la muerte de tres menores en 2003, y contra James Pavatt, en Oklahoma, acusado del asesinato de un ejecutivo publicitario en 2001.

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Miami.- EEUU MEDIOAMBIENTE.- El histórico transatlántico SS United States, que durante su época de esplendor fue el barco de pasajeros más rápido del mundo y superaba en longitud al Titanic, fue hundido deliberadamente en aguas del golfo de México para convertirlo en el que será el mayor arrecife artificial del mundo, frente a la costa de Florida.

San Juan.- PUERTO RICO ECONOMÍA.- La Secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López, visita este jueves Puerto Rico, con motivo del XXIX Foro Estados Unidos-España, que se celebrará a partir de hoy y durante tres días en San Juan. (foto) (video)

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Nueva York.- EEUU MÚSICA.- La American Classical Orchestra apuesta por redescubrir la música clásica desde sus sonidos originales y acercar a nuevos públicos las obras de Beethoven y otros compositores del siglo XIX con instrumentos de época, en una nueva temporada de conciertos en Nueva York. (foto) (video)

EFE News Latino

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