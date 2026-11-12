Ucrania afirma que Putin quiere una tregua en Kostiantínivka para mover tropas

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Kiev, 12 nov (EFE).- Ucrania afirmó este jueves que el Kremlin busca una tregua humanitaria en la ciudad de Kostiantínivka para hacer rotaciones de tropas, como según Kiev ya hicieron los rusos en la región de Jersón durante el alto el fuego que ambos bandos decretaron a finales de octubre para evacuar a población civil de la localidad de Oleshki.

“Teniendo en cuenta que en Oleshki metieron equipamiento (militar) e hicieron rotaciones de tropas aprovechando la operación humanitaria, está claro lo que quieren en Kostiantínivka, pero hay que aclarar todos los detalles”, dijo a los periodistas Dmitró Litvin, asesor de comunicación del presidente Volodímir Zelenski, en la primera reacción oficial ucraniana a la oferta formulada por Moscú.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso este jueves ante los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, la organización de una misión humanitaria en la estratégica ciudad ucraniana de Kostiantínivka, en la región de Donetsk.

Pese a que el Ejército ruso aseguró haberla tomado en julio pasado, las hostilidades todavía continúan y Kiev afirma no haber perdido del todo el control de la localidad.

Putin puso como modelo para esta posible nueva operación humanitaria, en la que se evacuaría a unas 500 personas, el alto el fuego que los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania, Yana Lantrátova y Dmitró Lubinets, coordinaron con mediación de la oficina de la primera dama de EE.UU., Melania Trump, en Oleshki.

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El presidente ruso propuso que ambos defensores del pueblo vuelvan a ocuparse de la tregua en Kostiantínivka.

El Ejército ucraniano y el presidente Volodímir Zelenski acusaron a Rusia después de que concluyera el alto el fuego de haber aprovechado el cese de las hostilidades para reforzar sus posiciones con tropas y equipamiento militar, algo que sin embargo ha negado el defensor del pueblo ucraniano. EFE

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