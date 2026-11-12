El papa pide a la Iglesia de Perú que esté dispuesta a pedir perdón por heridas que causó

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Lima, 12 nov (EFE).- El papa León XIV pidió a la Iglesia peruana que "esté dispuesta a reconocer las propias infidelidades y pedir perdón con humildad, asumiendo la responsabilidad de las heridas que ha causado en su interior y a su alrededor", en la homilía que pronunció tras la celebración de la Hora Media en la Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, en Lima, en el segundo día de su visita a Perú.

El papa dio las indicaciones para "ser Iglesia y para construir la civilización del amor cimentada realmente en el bien común".

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El papa no indicó cuáles son las heridas a las que se refería, pero en el discurso a los obispos con el que inició su jornada recordó los abusos por parte del clero.

"Necesita una Iglesia que, abrazada a la Cruz, también sepa afrontar los conflictos con caridad y valentía, con la fe de que en Cristo siempre se puede recomenzar y encontrar unidad", les dijo al papa a los religiosos del país.

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También el pontífice nacido en Chicago, en Estados Unidos, pero también con nacionalidad peruana, aseguró que es una urgencia real el deber de "cultivar los valores del diálogo y la fraternidad, y evitando cualquier polarización que sea causa de división".

"La paz inicia siempre aquí y ahora y depende de nuestro modo de comportarnos, de mirarnos, de respetarnos y de escucharnos", agregó.

Puntualizó que es necesario que la unidad se construya en la Iglesia para después "difundirla en las comunidades y en los distintos ámbitos de la vida social y política".

Los animó también a "saber escuchar con apertura incluso lo que no coincide con la propia percepción, acogiendo el dolor del otro sin juzgarlo y dejándose tocar por su historia", y exhorto "a dar un testimonio creíble y alegre" y de "escucha y cercanía". EFE

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(foto)(video)