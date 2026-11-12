Agencias

Infografías del jueves 12 de noviembre de 2026

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EEUU CHINA - El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, dimitió este jueves como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración de la tecnológica, convertida en uno de los gigantes mundiales de la inteligencia artificial (IA), en medio de una crisis por sus relaciones extramatrimoniales y sus supuestos vínculos con una empresaria señalada como presunta agente china por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

OCDE MIGRACIONES - La migración permanente hacia los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cayó por segundo año consecutivo en 2025, aunque se mantuvo en niveles históricamente altos. El informe International Migration Outlook 2026 analiza la evolución de los flujos migratorios, la situación laboral de los inmigrantes y los cambios en las políticas de migración e integración de los países miembros.

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AUTMOVILISMO FÓRMULA 1 - Las escuderías de Fórmula 1 alcanzan un valor promedio de 4.550 millones de dólares, un 33 % más que hace un año. Ferrari encabeza el ranking con 8.200 millones, en un campeonato cuyo valor empresarial se ha disparado desde 2023, según las estimaciones de Sportico.

LATIN GRAMMY - Récords de los Premios Grammy Latinos. EFE

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