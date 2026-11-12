Suben a 11 los muertos en Gaza por los ataques de Israel, según los hospitales gazatíes

Guardar

Jerusalén, 12 nov (EFE).- La cifra de fallecidos en Gaza por ataques de Israel a lo largo de este jueves subió a 11, después de que las fuerzas armadas israelíes bombardearan más localizaciones del enclave, entre ellas las inmediaciones del Hospital Shifa de la ciudad de Gaza (norte), según denunció el centro.

Dos palestinos, un hombre y una mujer, murieron en un bombardeo de Israel contra un vehículo que, según el Hospital Shifa, se produjo cerca de la entrada del complejo médico. El hospital denuncia además que un dron israelí atacó un edificio residencial en el mismo barrio en el que se encuentra el complejo, hiriendo a un número indeterminado de personas.

PUBLICIDAD

Consultado por EFE, el Ejército de Israel negó haber atacado las inmediaciones del Shifa y afirmó que sólo bombardeó una vez el barrio, con un presunto miembro de Hamás como objetivo.

Otras dos personas murieron en un bombardeo contra un vehículo en la calle Al Baraka de Deir al Balah (centro de Gaza), según el Hospital de los Mártires de Al Aqsa de dicha ciudad.

Una quinta persona perdió la vida este jueves por el ataque de un dron contra una reunión de personas en la calle en el campamento de refugiados urbanizado de Yabalia (norte) y su cuerpo llegó también al Shifa.

Estas víctimas mortales se suman a las seis por el bombardeo directo esta noche contra el Hospital Naser, en Jan Yunis (sur). Entre los muertos hay un niño de 13 años y un médico.

El Ejército israelí afirmó que su objetivo era Muhamad Abu Ismail, al que atribuye el puesto de comandante de la Brigada de Jan Yunis de Hamás, así como otros presuntos milicianos que operaban dentro del complejo. Sin embargo, Abu Ismail no figura entre los seis fallecidos identificados por el hospital.

PUBLICIDAD

Todos estos ataques se producen pese a que Gaza se encuentra bajo un alto el fuego desde octubre de 2025, durante el cual el Ejército israelí ha matado a más de 1.600 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.