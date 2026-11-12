'Pikmin', la rareza fascinante entre el arte de Tim Burton y los videojuegos de estrategia

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Javier Picazo Feliú

Madrid, 12 nov (EFE).- En 2001 Nintendo rompía esquemas con el lanzamiento de 'Pikmin', una aventura de estrategia que ponía al jugador al mando de un ejército de diminutas criaturas vegetales inspiradas en el arte de Tim Burton y que ahora, 25 años después, regresa con una edición especial remasterizada.

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La última entrega, 'Pikmin 4' (Nintendo Switch 2, 12 noviembre), vuelve tras pulir su apartado técnico y añadir la 'Academia Dandori', un nuevo modo en exclusiva centrado en desafíos contrarreloj y que suponen la culminación de una saga de culto considerada como el proyecto más personal del genio japonés Shigeru Miyamoto, creador de 'Super Mario' o 'Zelda'.

'Pikmin 4', que originalmente salió en la primera versión de Switch en 2023, no es solo un juego de estrategia con vista cenital y gráficos de dibujo animado, es parte de la filosofía japonesa del Dandori, el arte de planificar, organizar y ejecutar tareas de manera eficiente.

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Y de eso se trata el juego, el jugador dirige a un pelotón de hasta cien diminutas criaturas vegetales para explorar un entorno hostil, combatir insectos gigantes, superar obstáculos y rescatar tesoros antes de que se cumpla el tiempo asignado, generalmente hasta que caiga la noche.

A diferencia de las fábulas de Nintendo, el universo de 'Pikmin' está repleto de criaturas creadas por Junji Morii y Shigefumi Hino, que se alejaron de los modelos tradicionales de personajes para inspirarse en el mundo gótico de Tim Burton y en la estética alienígena del clásico de la animación europea 'The Savage Planet' (1973).

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El resultado fue un juego en el que su gran aportación "reside en su relación con la muerte. Si algo es irreversible, tienes que ingeniártelas para evitar que ocurra lo que no deseas. Y para evitar que los Pikmin mueran devorados, necesitas practicar el Dandori", tal y como asegura Miyamoto en una entrevista con desarrolladores publicada en la web de Nintendo.

En este sentido, el juego baila en un contraste constante entre la ternura de las criaturas trabajando en grupo para superar los retos y el realismo que muestra cada vez que un pequeño Pikmin es devorado en cada partida, dentro de un universo creado con todo lujo de detalles.

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Se trata de un juego de estrategia en tiempo real con resolución de puzles, que obliga a dividir tareas aprovechando las habilidades únicas de cada criatura (como la resistencia al fuego, el agua o el hielo) y, todo ello, con la ayuda inestimable del entrañable Ochin, un perro de rescate.

Dominar las mecánicas del juego no es algo sencillo, pero su curva de aprendizaje es perfecta y, como es habitual en todos los juegos de Nintendo, el tutorial es simple y amable con todo tipo de jugadores.

Un título que es una rareza en sí mismo y que regresa con un salto mayúsculo de calidad técnica comparado con la versión original de 2023 y dos grandes novedades, la posibilidad de usar los micrófonos integrados en la nueva consola para dar órdenes y el modo inédito de la 'Academia Dandori', con 72 escenarios para jugar a contrarreloj con un sistema de exámenes semanales de lo más original. EFE

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(Foto)