Nebius eleva un 12% el beneficio hasta septiembre y dispara su previsión de inversiones para 2027

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Nebius, la neocloud especialista en IA participada en un 9,3% por Nvidia, registró un beneficio neto de 393,3 millones de dólares (353 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2026, lo que representa una mejora del 12% respecto del mismo periodo del año anterior, después de reducir en casi un 69% sus pérdidas del tercer trimestre, hasta 37,5 millones de dólares (34 millones de euros).

La cifra de negocio de la tecnológica domiciliada en Ámsterdam, aunque cotizada en el Nasdaq, se disparó hasta los 1.962 millones de dólares (1.763 millones de euros) entre enero y septiembre, un 549% más que un año antes, incluyendo un crecimiento del 571% entre julio y septiembre, cuando facturó 980,8 millones de dólares (881 millones de euros).

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De cara al conjunto de 2026, Nebius ha actualizado sus previsiones para reflejar que parte de la capacidad de terceros que esperaba que entrara en funcionamiento este año ahora está programada para el primer semestre de 2027.

De este modo, la empresa ahora espera que los ingresos anuales se sitúen en el extremo inferior del rango de 3.000 a 3.400 millones de dólares (2.696 y 3.056 millones de euros), mientras que mantiene en aproximadamente un 40% el margen de Ebitda ajustado.

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Asimismo, anticipa unas inversiones de capital de aproximadamente 27.000 millones de dólares (24.264 millones de euros), por encima del rango de 20.000 a 25.000 millones de dólares (17.974 y 22.467 millones de euros).

En este sentido, para 2027 prevé ingresos de entre 12.000 y 13.000 millones de dólares (10.784 y 11.683 millones de euros), lo que refleja "un enfoque prudente" en el ritmo de desarrollo, mientras que anticipa un CapEx de entre 40.000 y 45.000 millones de dólares (35.947 y 40.440 millones de euros).

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Las acciones de Nebius llegaban a caer hasta un 23% tras la apertura del Nasdaq, aunque transcurrida la primera hora de negociación lograban reducir las pérdidas al 18%. En lo que va de año, la acción de la neocloud acumula una subida de casi el 40%.