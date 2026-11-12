Natalia Menéndez estrena 'Holliday Aut' en China: "La burocracia se ha enrarecido y parece que solo tenemos deberes"

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La directora teatral Natalia Menéndez ha estrenado este jueves en Shanghái (China) una nueva producción de 'Holliday Aut', la obra de Itziar Pascual que, a través de la historia de una mujer que pierde su maleta en un aeropuerto, cuestiona la deshumanización de los sistemas burocráticos.

"La burocracia se inventó para ayudar al ciudadano, pero en muchas ocasiones se ha enrarecido y encarecido tanto el sistema que parece que las personas tenemos sobre todo deberes que cubrir", advierte Menéndez en una entrevista con Europa Press. La dramaturga dirige este montaje protagonizado por la actriz china Qi Xi y producido por VertebrART.

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Menéndez reflexiona sobre la vigencia de una pieza estrenada originalmente en 1996 y revisada exhaustivamente por Pascual para esta nueva producción entre España y China. 'Holliday Aut' cuenta la historia de Soledad, una mujer que pierde su maleta en un aeropuerto y, mientras intenta recuperarla, inicia un diálogo con distintos personajes invisibles para el público.

La desaparición de su equipaje, lleno de objetos con valor sentimental, la lleva a enfrentarse a sus recuerdos, frustraciones y vínculos familiares, en un viaje interior sobre el apego, la soledad y la necesidad de aprender a desprenderse.

Natalia Menéndez afirma que no solo ha eliminado cuestiones propias de los años noventa, sino que ha profundizado en "el humor y en lo poliédrico del personaje". "Hemos ahondando en sus deseos, en el enorme placer que siente escribiendo, en su vínculo maternofilial y en su gusto por el dulce, por el mar, por su soledad", ha señalado.

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"El sentido seguirá vigente mientras estemos apegados a nuestras cosas, a nuestros objetos, mientras no sepamos vivir con poco. Seguirá actual mientras la burocracia y la poesía estén tan alejadas y puedan producir humor y drama", ha explicado la directora, que también vincula la permanencia de la obra con el proceso de despedida de los padres y la posibilidad de "vivir con calidad y en libertad".

La nueva versión, según la dramaturga, ha adquirido una dimensión más universal para facilitar su encuentro con el público chino. "En esa nueva mirada que realizó Pascual, abrió las puertas a algo más universal y menos local, sobre todo con algunas expresiones y situaciones", señala Menéndez, que considera que la obra ha ganado "tanto en profundidad como en ligereza".

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"UN EXPEDIENTE MÁS"

Menéndez establece un paralelismo entre la situación de Soledad y la relación de los ciudadanos con los sistemas burocráticos. En este sentido, explica que la protagonista se siente desplazada por "la frialdad con la que se le trata". "Es un expediente más, es un número que posiblemente se solucione, pero si no fuera así pues se le compensaría económicamente", ha indicado.

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La directora lleva esta reflexión más allá de la ficción teatral y cuestiona la manera en que se cuantifican las consecuencias de determinadas decisiones cuando afectan a las personas. "¿Cuánto vale el valor sentimental de ciertos objetos? Y lo mismo podríamos decir con los daños colaterales. ¿A qué se refieren cuando se trata de personas?", plantea.

"Me parece que la ficción está fuera y no dentro de los teatros, estamos desconectados de una estética no violenta, es difícil llevarla a cabo, pero viviríamos mejor, con calidad verdadera", añade Menéndez, que apuesta por recuperar una relación más humana con los demás y con uno mismo.

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Preguntada por aquello que la sociedad debería aprender a desprenderse, la directora reivindica la importancia de disfrutar de la vida y de la propia soledad. "Debemos aprender a vivir con alegría, aprender a disfrutar, a saborear nuestra soledad sin miedos, a vivir sin tanta culpa, a descubrir la libertad en sociedad", ha sostenido.

EL TEATRO COMO ESPACIO DE ENCUENTRO

Frente a la falta de escucha y de sensibilidad, Menéndez reivindica el propio proceso de creación teatral como un ejercicio colectivo. "El teatro se hace en equipo, buscamos acuerdos y ententes para solucionar los problemas", afirma, para subrayar que todos los integrantes de una producción comparten "la voluntad de ofrecer un espectáculo entre todas y todos".

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"Intentamos que los egos no nos dominen, no es fácil, hay que pactar, y se hace la magia en muchas ocasiones", ha resumido.

El espectáculo participa en la 25ª edición del Festival Internacional de las Artes de Shanghái y en la 12ª edición del Festival Internacional de Comedia de Shanghái Show Life.