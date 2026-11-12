María Corina Machado recibe en Caracas a dos eurodiputados de Vox y agradece a Abascal

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Caracas, 12 nov (EFE).- La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado recibió este jueves en Caracas a los eurodiputados del partido ultraderechista Vox Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch, y agradeció en una videollamada al líder de la formación política española, Santiago Abascal, por su apoyo incluso en "las horas más oscuras" del país suramericano.

La reunión se celebró en la sede del partido de Machado, Vente Venezuela (VV), en una zona del este de Caracas. Los eurodiputados aterrizaron el miércoles en el cercano aeropuerto de Maiquetía para realizar una visita prácticamente imposible hasta enero, cuando Nicolás Maduro -cuyo Gobierno limitaba la entrada de activistas, periodistas y políticos contrarios al chavismo- fue capturado por Estados Unidos.

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Durante la reunión, Machado, junto a Frías y Tertsch, conversó con Abascal sobre "los aires de libertad" que se están sintiendo en Venezuela y aseguró que esto "va a tener un impacto inmenso más allá de Iberoamérica".

"Cuando muchos pensaban que era imposible derrotar una tiraría con toda la plata del mundo, con todos los vínculos criminales en el planeta, el pueblo de Venezuela se levantó, pero no se levantó solo, se levantó con ustedes, con nuestros amigos de verdad", dijo la exdiputada.

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Abascal consideró un honor que ambos eurodiputados estén junto a Machado y dijo sentirse "muy alegre" de que ella se encuentre de regreso en Venezuela, diez meses después de su salida del país, en diciembre de 2025, para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.

Posteriormente, los políticos españoles participaron en un encuentro público con decenas de personas, entre ellas integrantes de VV, en la sede de este partido, donde los activistas venezolanos agradecieron su visita, exigieron la libertad de todos los presos políticos y evocaron un escenario en el que Machado sea presidenta.

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Tertsch expresó a la prensa su satisfacción de estar en Venezuela y de poder "constatar que este ya es otro país", el cual vive un proceso de transición "absolutamente irreversible que nadie va a poder parar" y que conducirá a unas elecciones que espera se celebren el próximo año.

"Venezuela va a ser también un ejemplo para toda Iberoamérica, (...) para todo el mundo", dijo el eurodiputado, quien reconoció el "liderazgo máximo" de Machado y la "decisión y convicción" del presidente estadounidense, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, para abrir la "puerta a esta transición hacia la democracia, la libertad y, finalmente, la prosperidad".

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Por su parte, Frías afirmó que el retorno de Machado "ha traído, además de energía y alegría, estabilidad y orden para este proceso".

Además, señaló que un cambio de gobierno en España "aportaría, desde luego, mucha más luz en Europa a favor del histórico e irreversible hecho que está teniendo lugar en Venezuela". EFE

(Foto)(Vídeo)