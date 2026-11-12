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Broxel responde por licitación de vales de despensa: qué dice la empresa y qué se sabe del caso

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ --Servicios Broxel publicó un posicionamiento institucional sobre la licitación federal de vales de despensa de fin de año 2025, el mismo día en que se difundió un oficio de la Secretaría Anticorrupción sobre la empresa. Esto es lo esencial.

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Lo que dice Broxel· Sostiene que ganó la Licitación Pública LA-06-400-006400001-N-19-2025 de la SHCP por cumplir los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos, y por presentar la propuesta con las mejores condiciones para el Estado.

· Señala que en el proceso intervinieron las áreas consolidadoras y normativas federales y un testigo social.

· Afirma que su oferta incluyó la mejor bonificación al Gobierno Federal, equivalente a más de 480 millones de pesos, que "dejó de cobrar".

· Asegura que entregó los vales "en tiempo y forma" y que dispersó "en tiempo récord" las cantidades íntegras a las dependencias solicitantes. Sostiene que, a la fecha, atiende todos los requerimientos e inquietudes de las dependencias.

· Dice que no ha sido notificada del documento "oficial" citado en un medio de comunicación. Por eso desconoce su autenticidad e integridad y la vía por la que se obtuvo, y plantea que, si se trata de una opinión interna de un órgano colegiado de la banca de desarrollo una difusión parcial impide conocer su contexto y alcance.

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· Reitera su disposición a colaborar con "cualquier requerimiento" de cumplimiento normativo, transparencia y rendición de cuentas.

En conclusión

El posicionamiento de Broxel se apoya en tres puntos: que la adjudicación se dio dentro de un proceso con intervención de áreas federales y de un testigo social, que su propuesta incluyó la mayor bonificación al Gobierno Federal, y que el oficio citado no le ha sido notificado, por lo que desconoce su autenticidad y alcance. Según lo reportado, ese documento es una recomendación dirigida a Bancomext, no una resolución de sanción. La empresa sostiene que seguirá atendiendo, por la vía formal, cualquier requerimiento de las autoridades. Los puntos que siguen abiertos, como la diferencia entre los porcentajes de bonificación y los reintegros que reporta el oficio, dependerán de lo que determinen las instancias competentes. Broxel respeta las atribuciones de las autoridades y los procesos de evaluación crediticia de las instituciones financieras, y está en la mejor disposición de aportar, por las vías formales, la información que se le requiera.

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FUENTE Broxel