El deterioro de la criosfera fuera de límites planetarios seguros pone en riesgo las condiciones de la sociedad humana

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Liderado por investigadores del Centro de Resiliencia de Estocolmo de la Universidad de Estocolmo (Suecia), el informe 'La criosfera más allá de un espacio operativo seguro planetario' ofrece una evaluación global autorizada de las condiciones criosféricas básicas necesarias para la resiliencia del sistema terrestre, y concluye que estas condiciones se están superando.

Así, esta nueva investigación publicada en la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) de Antalya (Turquía) lanza una seria advertencia sobre la salud de las zonas congeladas del planeta (capas de hielo, glaciares de montaña, hielo marino, permafrost y nieve) conocidas como criosfera.

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El estudio, recogido en 'Science', revela que el cambio climático provocado por el ser humano está degradando estos paisajes más allá de los límites ambientales seguros, amenazando sistemáticamente las condiciones del sistema terrestre de las que depende fundamentalmente la humanidad.

La investigación subraya que la degradación de la criosfera plantea ahora riesgos crecientes a largo plazo para el planeta, sus ecosistemas y las sociedades humanas.

Los paisajes helados de la criosfera desempeñan un papel insustituible en la regulación de los ciclos energéticos, hídricos, de carbono y de metano de la Tierra, así como en su capacidad de almacenamiento de carbono.

Su deterioro pone en riesgo a las comunidades, los ecosistemas y los valiosos recursos de agua dulce al acelerar el aumento de la temperatura global, la subida del nivel del mar, la degradación de los ecosistemas y la probabilidad de inundaciones y sequías catastróficas, lo que supone una amenaza para las comunidades de todo el planeta, especialmente en las regiones polares, de alta montaña, costeras y de baja altitud.

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El trabajo ha sido elaborado por un equipo de investigación interdisciplinario e internacional de más de 30 científicos.

"La criosfera ya ha superado su espacio operativo seguro a nivel planetario, amenazando los cimientos helados de nuestro planeta que han sustentado las civilizaciones humanas durante milenios", asegura el doctor Bo Su, autor principal del artículo e investigador del Centro de Resiliencia de Estocolmo y la Universidad Normal de Pekín, y copresidente del Grupo de Trabajo sobre Gestión de la Criosfera del IACS.

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"En comparación con otras esferas del sistema terrestre, nuestra comprensión sistemática de la criosfera llegó tarde; solo en las últimas décadas hemos reconocido su papel fundamental en el mantenimiento de la estabilidad, la resiliencia y la habitabilidad planetarias, y hemos comprendido la gravedad de su degradación actual.

Basándose en los últimos avances en las ciencias de la criosfera y del sistema terrestre, este trabajo presenta un marco holístico para evaluar el papel de la criosfera en la resiliencia del sistema terrestre".

El Espacio Operativo Seguro de la criosfera, un marco conceptual descrito en el documento, define límites de precaución para las zonas congeladas del planeta.

La ausencia de estos límites ha limitado, hasta la fecha, la capacidad de los responsables políticos para comprender y gestionar la estabilidad de la criosfera.

Dichos límites se definen tomando como referencia las condiciones de los últimos 11.700 años, una época conocida como el Holoceno.

Este periodo se caracterizó por unas condiciones ambientales y climáticas globales relativamente estables que permitieron el desarrollo y el florecimiento de las civilizaciones humanas.

Superar estas condiciones supone para la humanidad adentrarse en un territorio desconocido.

El estudio concluye que la criosfera ha superado su Espacio Operativo Seguro, ya que los cambios actuales y decididos la alejan cada vez más de las condiciones relativamente estables de los últimos 11.700 años.

Estos cambios también corren el riesgo de desencadenar ciclos de retroalimentación que aceleren aún más la degradación de la criosfera y dificulten cada vez más el retorno a dichas condiciones.

La degradación de los paisajes helados se debe principalmente al cambio climático antropogénico, además de las perturbaciones humanas regionales, como las emisiones de carbono negro y la expansión industrial y de infraestructuras.

Por consiguiente, los autores instan a los responsables políticos a utilizar el Espacio Operativo Seguro propuesto como base científica para desarrollar objetivos y estrategias de precaución que permitan limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono negro, y reducir las perturbaciones humanas locales.

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"Este trabajo contribuye sustancialmente a nuestra comprensión de cómo los cambios en la criosfera amenazan la estabilidad y la resiliencia de las condiciones que sustentan la vida en el sistema terrestre", agrega el profesor Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK) de Alemania y copresidente de la Comisión de la Tierra.

"A medida que los riesgos para la criosfera se hacen patentes (el caso más reciente son las inundaciones en Nepal), la presentación de este informe en la COP31 supone un importante recordatorio para los líderes mundiales de la importancia de la gobernanza de la criosfera".

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El estudio propone la posible incorporación de la criosfera al marco de los límites planetarios para comprender mejor y mitigar los crecientes riesgos, dada la profunda contribución de la criosfera al mantenimiento de las condiciones que sustentan la vida en la Tierra.

"Esta oportuna actualización integral sobre el estado de la disminución de la criosfera, su impacto en el medio ambiente terrestre y sus repercusiones en la prosperidad y la supervivencia de la humanidad, constituye una clara advertencia sobre la emergencia del colapso de la criosfera que los responsables políticos mundiales deben tener en cuenta en la COP31 y en adelante", añade el doctor John Pomeroy, presidente del Comité de Gestión Estratégica del Decenio de Acción de las Naciones Unidas para las Ciencias de la Criosfera, Cátedra UNESCO de Sostenibilidad del Agua de Montaña y profesor distinguido de la Universidad de Saskatchewan (Canadá) .

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"El documento realiza una importante contribución para alcanzar los objetivos del Decenio de Acción de las Naciones Unidas para las Ciencias de la Criosfera (2025-2034), al tiempo que refuerza la necesidad de una acción internacional coordinada para preservar nuestra criosfera y los servicios insustituibles de agua dulce, océanos y ecosistemas que proporciona", concluye.