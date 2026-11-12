La OMS condena el ataque del Ejército de Israel contra un hospital en el sur de Gaza

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha condenado este jueves el ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra un hospital en el sur de la Franja de Gaza, que ha dejado al menos seis muertos y más de 25 heridos, además de daños materiales en el Complejo Médico Naser.

"Otro ataque mortal contra la atención sanitaria en Gaza", ha lamentado Tedros en un mensaje en redes sociales, en el que ha destacado que entre los fallecidos por el bombardeo contra el departamento de cirugía del centro hay "un trabajador sanitario, pacientes y sus acompañantes". "Según se informa, el departamento ha sufrido daños considerables", ha subrayado.

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Asimismo, ha afirmado que también se han registrado daños en otras plantas del hospital, "incluidos los quirófanos, la unidad de recuperación y la unidad de cuidados intensivos", al tiempo que ha especificado que desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han documentado 1.056 ataques contra la atención sanitaria en Gaza, con más de mil muertos y 1.725 heridos.

"Las necesidades sanitarias en Gaza siguen siendo inmensas y no harán sino aumentar con la llegada del invierno. La lluvia, las inundaciones y el frío empeorarán las condiciones de vida y elevarán el riesgo de enfermedades, en un contexto en el que los sistemas de agua y saneamiento se encuentran gravemente deteriorados", ha relatado.

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"Nuestra petición sigue siendo la misma: permitan un acceso humanitario sin trabas y faciliten la entrada de más suministros médicos y humanitarios en Gaza", ha dicho, antes de subrayar que "las instalaciones sanitarias de Gaza son un salvavidas para su población".

En este sentido, ha ahondado en que estas instalaciones "deben ser protegidas" y que "nunca deben ser militarizadas ni atacadas". "La mejor medicina es la paz", ha zanjado el jefe de la OMS tras el ataque, que, según Israel, tuvo como objetivo a supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que ha rechazado estas acusaciones.

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