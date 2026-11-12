La entidad privada Banco do Brasil ganó 930,7 millones de euros hasta septiembre, un 46,4% menos

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La entidad privada Banco do Brasil obtuvo un beneficio neto atribuido de 5.777 millones de reales (930,7 millones de euros) hasta septiembre, lo que supuso recortar en un 46,4% la cantidad contabilizada doce meses antes.

Los intereses netos menos provisiones por pérdidas retrocedieron un 23,5%, hasta los 18.334 millones de reales (2.954 millones de euros), al tiempo que los ingresos ajenos a los intereses fueron de 41.876 millones de reales (6.746 millones de euros), un 7,2% más.

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De su lado, el sumatorio de gastos no relacionados con los intereses se mantuvo mayormente estable en los 59.634 millones de reales (9.607 millones de euros) tras reducirse en un 1,3%.

Las ganancias del tercer trimestre se situaron en los 981,7 millones de reales (158,2 millones de euros), un 56,1% menos, mientras que los intereses netos menos provisiones y el resto de la facturación cerraron en los 3.269 millones y 13.613 millones de reales (526,6 y 2.193 millones de euros), un 57,2% menos y un 2,8% más, respectivamente.

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Banco do Brasil ha modificado a la baja sus previsiones para 2026 y ahora espera que se salde con un crecimiento de los intereses netos de entre el 2,5% y el 4,5%, frente al 7% y 11% previo, y que se registren unos ingresos netos ajustados de 9.000 a 11.000 millones de reales (1.450 y 1.772 millones de euros) desde los 18.000 a 22.000 millones de reales (2.900 y 3.544 millones de euros) anteriores.

"Banco do Brasil sigue centrada en recuperar la rentabilidad, generar un negocio sostenible, entre otras cosas, a través de las más de 80 empresas que integran el conglomerado, y en realizar inversiones en segmentos con una mejor relación riesgo-rentabilidad", ha explicado la hoja de resultados.

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